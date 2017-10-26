Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ Бывший тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль официально возглавил «Лестер». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, контракт с 56-летним французским специалистом рассчитан до 2020 года. Пюэль будет работать с командой уже с матча против «Эвертона». Ранее в отставку был отправлен Крэйг Шекспир. Два матча командой руководил Майкл Эпплтон. Футбольный клуб «Лестер», набрав 9 очков в 9 турах, занимает 14-е место в АПЛ.

AZERTAG.AZ : Пюэль возглавил «Лестер»

© При использовании информации гиперссылка обязательна.

При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам