Пюэль возглавил «Лестер»
AzerTAg.az
26.10.2017 [15:51]
Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ
Бывший тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль официально возглавил «Лестер».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, контракт с 56-летним французским специалистом рассчитан до 2020 года.
Пюэль будет работать с командой уже с матча против «Эвертона».
Ранее в отставку был отправлен Крэйг Шекспир. Два матча командой руководил Майкл Эпплтон.
Футбольный клуб «Лестер», набрав 9 очков в 9 турах, занимает 14-е место в АПЛ.
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