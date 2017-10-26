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    Пюэль возглавил «Лестер»

    26.10.2017 [15:51]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    Бывший тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль официально возглавил «Лестер».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, контракт с 56-летним французским специалистом рассчитан до 2020 года.

    Пюэль будет работать с командой уже с матча против «Эвертона».

    Ранее в отставку был отправлен Крэйг Шекспир. Два матча командой руководил Майкл Эпплтон.

    Футбольный клуб «Лестер», набрав 9 очков в 9 турах, занимает 14-е место в АПЛ.

    AZERTAG.AZ :Пюэль возглавил «Лестер»
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