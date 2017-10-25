Работники образования смогут выиграть 3000 манатов от Kapital Bank
AzerTAg.az
Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ
Льготная кампания для работников образования “Gözəl peşə, özəl təklif” («Хорошая профессия, специальное предложение») от Kapital Bank продолжается до 30 ноября.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ банке, в рамках акции работники образования, обратившиеся в Kapital Bank, могут воспользоваться до 2- процентной скидкой на годовую процентную ставку. Также кредит до 8 000 манатов оформляется без поручителя.
Сумма кредита составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от 3 до 48 месяцев. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную карту и удостоверение личности.
Кроме того, также продолжается регистрация сотрудников образования, получающих зарплату по платежным картам банка, лотереи «Осенняя возможность» (“Payız fürsəti”). По условиям акции, владелец карты, зарегистрировав свой номер мобильного телефона в банкоматах Kapital Bank до 30 ноября, автоматически становится участником лотереи.
Тиражи розыгрышей лотереи будут проводится 2 ноября и 4 декабря. В ходе розыгрыша будут разыграны более 500 денежных призов. В конце лотереи будет разыгрываться 1 приз в размере 3000 манатов. Информацию об участии в лотереи можно получить на сайте банка – www.kapitalbank.az/tehsil-lotereya.
Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.
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