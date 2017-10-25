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    Работники образования смогут выиграть 3000 манатов от Kapital Bank

    25.10.2017 [17:26]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    Льготная кампания для работников образования “Gözəl peşə, özəl təklif” («Хорошая профессия, специальное предложение») от Kapital Bank продолжается до 30 ноября.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ банке, в рамках акции работники образования, обратившиеся в Kapital Bank, могут воспользоваться до 2- процентной скидкой на годовую процентную ставку. Также кредит до 8 000 манатов оформляется без поручителя.

    Сумма кредита составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от 3 до 48 месяцев. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную карту и удостоверение личности.

    Кроме того, также продолжается регистрация сотрудников образования, получающих зарплату по платежным картам банка, лотереи «Осенняя возможность» (“Payız fürsəti”). По условиям акции, владелец карты, зарегистрировав свой номер мобильного телефона в банкоматах Kapital Bank до 30 ноября, автоматически становится участником лотереи.

    Тиражи розыгрышей лотереи будут проводится 2 ноября и 4 декабря. В ходе розыгрыша будут разыграны более 500 денежных призов. В конце лотереи будет разыгрываться 1 приз в размере 3000 манатов. Информацию об участии в лотереи можно получить на сайте банка – www.kapitalbank.az/tehsil-lotereya.

    Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

    AZERTAG.AZ :Работники образования смогут выиграть 3000 манатов от Kapital Bank
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