Раскрыта тайна картины да Винчи

Баку, 19 октября, AЗЕРТАДЖ

Американский писатель Уолтер Айзексон раскрыл тайну шара, который держит Иисус Христос на картине Леонардо да Винчи «Спаситель мира» сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Guardian.

Картина итальянского мастера известна в том числе одной озадачивающей деталью: хрустальный шар в руках Христа прозрачен, но при этом никак не влияет на изображение пространства, которое за ним расположено. При этом, напоминает писатель, как раз во время написания «Спасителя» итальянец занимался вопросами оптики — зрительными иллюзиями и преломлением света.

В новой биографии да Винчи, которую написал Айзексон, он утверждает, что художник специально не стал писать эту часть картины правильно, потому что не хотел отвлекать внимание от главного содержания произведения. По еще одной версии писателя, этой «ошибкой» мастер передал чудотворность Иисуса.

Ранее стало известно, что картину «Спаситель мира» выставили на аукцион с начальной стоимостью в 100 миллионов долларов.

Уолтер Айзексон — американский писатель и журналист, автор биографий Альберта Эйнштейна, Стива Джобса, Бенджамина Франклина и Генри Киссинджера.