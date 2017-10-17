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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О 100-летнем юбилее выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева

    17.10.2017 [17:16]

    В феврале 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской культуры, великого композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, академика Кара Абульфаз оглу Караева.

    Кара Караев – одна из обладавших самобытным редким врожденным талантом личностей, подаренная азербайджанским народом общечеловеческой культуре. Как мастер-новатор он создал многочисленные монументальные произведения в высшей степени гармоничном единстве многовекового наследия древней национальной традиционной классической музыки и самых современных музыкальных форм. Эти восхитительные образцы искусства, отражающие со всем размахом на высоком профессиональном уровне глубокие философские размышления о жизни, человеке и времени, всегда призывают к морально-нравственному совершенству.

    Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения достойного проведения 100-летнего юбилея выдающегося композитора Кара Караева, которому принадлежат исключительные заслуги в обогащении азербайджанской музыкальной культуры историческими достижениями и ее популяризации в мировом масштабе, постановляю:

    1. Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики и Национальной Академией Наук Азербайджана, с учетом предложений Союза композиторов Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева.

    2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 17 oктября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О 100-летнем юбилее выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева
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