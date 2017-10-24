В стране осуществляется системная деятельность, направленная на улучшение обеспечения населения страны питьевой водой и связанных с этим услуг. В рамках государственных программ социально-экономического развития регионов, утвержденных соответствующими актами Президента Азербайджанской Республики, инфраструктура снабжения питьевой водой и канализации в регионах реконструирована в соответствии с современными требованиями, в этой области проделана важная работа.

Как продолжение данных мер, на очередном этапе проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Лянкяран, реализуемого в целях улучшения услуг водоснабжения и канализации в городе, бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, возникла необходимость восстановления распределительной водной сети диаметром 110 мм и протяженностью 11 км, а также 13000 квадратных метров асфальтового покрытия, разрушенного в результате проделанных работ.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения работ, направленных на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Лянкяран, постановляю:

1.Из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года номер 1188, выделить Открытому акционерному обществу «Азерсу» 2,1 миллиона (два миллиона сто тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 24 октября 2017 года.