Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О мерах по газификации поселка Лагич Исмаиллинского района
AzerTAg.az
05.10.2017 [18:04]
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики обеспечить газификацию поселка Лагич Исмаиллинского района.
2.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 5 октября 2017 года.
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