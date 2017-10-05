Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: 1.Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики обеспечить газификацию поселка Лагич Исмаиллинского района. 2.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики город Баку, 5 октября 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О мерах по газификации поселка Лагич Исмаиллинского района

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