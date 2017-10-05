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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О мерах по газификации поселка Лагич Исмаиллинского района

    05.10.2017 [18:04]

    Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    1.Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики обеспечить газификацию поселка Лагич Исмаиллинского района.

    2.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 5 октября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О мерах по газификации поселка Лагич Исмаиллинского района
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