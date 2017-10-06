Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях ускорения развития шелководства в стране, рационального использования потенциальных возможностей данной отрасли и повышения интереса населения к производству продукции, постановляю:

1.В целях заготовки тутовых саженцев и семян шелкопряда и безвозмездной передачи их производителям продукции Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики предоставить за счет выделенных Министерству на основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по усилению государственной поддержки развитию сельского хозяйства» от 2 марта 2015 года номер 1081 средств 1,05 миллиона (один миллион пятьдесят тысяч) манатов, в том числе 775,0 (семьсот семьдесят пять тысяч ) манатов на приобретение тутовых саженцев, 275,0 (двести семьдесят пять тысяч) манатов на приобретение семян шелкопряда.

2.Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики:

2.1.обеспечить безвозмездное распределение заготовленных тутовых саженцев и семян шелкопряда среди производителей продукции с учетом спроса в городах и районах;

2.2.представить Президенту Азербайджанской Республики информацию о производителях продукции, среди которых в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Распоряжения безвозмездно были распределены тутовые саженцы и семена шелкопряда, а также спросе в городах и районах на данные саженцы и семена.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 6 октября 2017 года.