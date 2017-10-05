Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях строительства автомобильной дороги Демирчи-Лагич общей протяженностью 22 километра, соединяющей село Демирчи Шамахинского района с поселком Лагич Исмаиллинского района выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» первоначально 3,0 (три) миллиона манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год финансовые средства, необходимые для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 5 октября 2017 года.