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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О мерах по строительству автомобильной дороги Шеки-Киш города Шеки

    23.10.2017 [18:35]

    Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: 

    1.В целях строительства автомобильной дороги Шеки-Киш, соединяющей 2 населенных пункта с населением семнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 4,8 миллиона (четыре миллиона восемьсот тысяч) манатов.

    2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

    3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 23 октября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О мерах по строительству автомобильной дороги Шеки-Киш города Шеки
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