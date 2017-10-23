Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О мерах по строительству автомобильной дороги Шеки-Киш города Шеки
AzerTAg.az
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.В целях строительства автомобильной дороги Шеки-Киш, соединяющей 2 населенных пункта с населением семнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 4,8 миллиона (четыре миллиона восемьсот тысяч) манатов.
2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 23 октября 2017 года.
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