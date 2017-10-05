Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в поселке Лагич Исмаиллинского района
AzerTAg.az
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1. Выделить для строительства здания новой общеобразовательной школы на 400 ученических мест в поселке Лагич Исмаиллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Министерству образования Азербайджанской Республики 3,5 миллиона (три миллиона пятьсот тысяч) манатов.
2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 5 октября 2017 года.
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