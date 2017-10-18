Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О награждении Ш.С.Алиева орденом «За службу Отечетству» 2-й степени
AzerTAg.az
18.10.2017 [21:19]
Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики наградить Шаитдина Сардар оглу Алиева орденом «За службу Отечеству» 2-й степени.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 18 oктября 2017 года.
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