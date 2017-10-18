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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении Ш.С.Алиева орденом «За службу Отечетству» 2-й степени

    18.10.2017 [21:19]

    Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики наградить Шаитдина Сардар оглу Алиева орденом «За службу Отечеству» 2-й степени.

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 18 oктября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении Ш.С.Алиева орденом «За службу Отечетству» 2-й степени
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