Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики наградить Шаитдина Сардар оглу Алиева орденом «За службу Отечеству» 2-й степени. Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики город Баку, 18 oктября 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О награждении Ш.С.Алиева орденом «За службу Отечетству» 2-й степени

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