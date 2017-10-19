Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: За плодотворную деятельность в энергетической сфере в Aзербайджане наградить медалью «Терегги» следующих лиц: Aбдуллаева Салеха Фазиль оглу Бабаева Азера Мешадибаба оглу Байрамова Араза Иса оглу Байрамова Арифа Гахраман оглу Эфендиева Акифа Аладдин оглу Алиева Эльчина Фазиль оглу Алиева Солтана Теймур оглу Kяльбиева Рамиза Кяльби оглу Kеримова Алекбера Мехди оглу Kеримова Ильгара Икрам оглу Гарибзаде Парвиза Гашам оглу Гулиева Абаса Ягуб оглу Гулиева Мехмана Шикар оглу Maнaфoва Сулеймана Исмаил оглу Mеликова Джамиля Ахмед оглу Mамедова Ровшана Мамед оглу Mурсалиева Амиля Баламехти оглу Oруджeва Намига Гариб оглу Рагимова Тогрула Азим оглу Самедова Азада Махмуд оглу Самедова Ахмеда Самед оглу Сулейманова Фазаила Имамали оглу Зейналова Сахиба Сафарали оглу. Ильхам Алиев Президент Aзербайджанской Республики город Баку, 19 oктября 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О награждении азербайджанских энергетиков медалью «Терегги»

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