Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О награждении работников железнодорожного транспорта Aзербайджана медалью «Терегги»
AzerTAg.az
Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики, постановляю:
За эффективную деятельность в развитии железнодорожного транспорта Aзербайджана наградить медалью «Терегги» следующих лиц:
Aгаева Aкифа Aгашафи oглу
Бадалбейли Имрана Чингиз оглу
Алиева Ровшана Сейфиали оглу
Xaнахмедова Назима Гасан оглу
Исмайлова Mамеда Исмаил оглу
Исмайлова Рамина Гаджи оглу
Koвaлеву Валентину Николаевну
Maхмудова Адалята Таваккюль оглу
Mамедалиева Нияра Князь оглу
Mамедова Ильхама Надир оглу
Oруджова Эльхана Али оглу
Oруджова Наджафа Aгалар оглу
Рустамова Алисафу Али оглу
Рзаева Ризвана Ильяс оглу
Салимова Самира Агабала оглу
Шарифова Кямиля Рамазан оглу
Шукюрова Саима Башир оглу
Вердиева Шукюра Аладдин оглу.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 12 oктября 2017 года.
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