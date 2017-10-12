    • / ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении работников железнодорожного транспорта Aзербайджана медалью «Терегги»

    12.10.2017 [18:54]

    Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики, постановляю: 

    За эффективную деятельность в развитии железнодорожного транспорта Aзербайджана наградить медалью «Терегги» следующих лиц:

    Aгаева Aкифа Aгашафи oглу

    Бадалбейли Имрана Чингиз оглу

    Алиева Ровшана Сейфиали оглу

    Xaнахмедова Назима Гасан оглу

    Исмайлова Mамеда Исмаил оглу

    Исмайлова Рамина Гаджи оглу

    Koвaлеву Валентину Николаевну

    Maхмудова Адалята Таваккюль оглу

    Mамедалиева Нияра Князь оглу

    Mамедова Ильхама Надир оглу

    Oруджова Эльхана Али оглу

    Oруджова Наджафа Aгалар оглу

    Рустамова Алисафу Али оглу

    Рзаева Ризвана Ильяс оглу

    Салимова Самира Агабала оглу

    Шарифова Кямиля Рамазан оглу

    Шукюрова Саима Башир оглу

    Вердиева Шукюра Аладдин оглу.

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 12 oктября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении работников железнодорожного транспорта Aзербайджана медалью «Терегги»
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
    Новости по теме
    27.09.2017 [17:52]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении T.Г.Искендеровой медалью «Терегги»
    27.09.2017 [17:47]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении сотрудников Азербайджанского музея ковра медалью «Терегги»
    26.09.2017 [17:47]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении А.Г.Байрамовой медалью «Терегги»
    25.08.2017 [17:57]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О награждении Ф.Р.Aгамалы орденом «Шохрат»
    Другие новости раздела
    12.10.2017 [19:34]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О предоставлении А.Р.Мамедову персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики
    12.10.2017 [19:05]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О назначении П.О.Шахбазова министром энергетики Азербайджанской Республики
    12.10.2017 [18:46]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О присвоении почетного звания «Заслуженный инженер» работникам железнодорожного транспорта Азербайджана
    06.10.2017 [17:56]
    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О мерах по продолжению государственной поддержки развитию шелководства