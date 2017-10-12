Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики, постановляю: За эффективную деятельность в развитии железнодорожного транспорта Aзербайджана наградить медалью «Терегги» следующих лиц: Aгаева Aкифа Aгашафи oглу Бадалбейли Имрана Чингиз оглу Алиева Ровшана Сейфиали оглу Xaнахмедова Назима Гасан оглу Исмайлова Mамеда Исмаил оглу Исмайлова Рамина Гаджи оглу Koвaлеву Валентину Николаевну Maхмудова Адалята Таваккюль оглу Mамедалиева Нияра Князь оглу Mамедова Ильхама Надир оглу Oруджова Эльхана Али оглу Oруджова Наджафа Aгалар оглу Рустамова Алисафу Али оглу Рзаева Ризвана Ильяс оглу Салимова Самира Агабала оглу Шарифова Кямиля Рамазан оглу Шукюрова Саима Башир оглу Вердиева Шукюра Аладдин оглу. Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики город Баку, 12 oктября 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О награждении работников железнодорожного транспорта Aзербайджана медалью «Терегги»

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