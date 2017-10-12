Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Назначить Пярвиза Октай оглу Шахбазова министром энергетики Азербайджанской Республики. Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики город Баку, 12 октября 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О назначении П.О.Шахбазова министром энергетики Азербайджанской Республики

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