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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О назначении П.О.Шахбазова министром энергетики Азербайджанской Республики

    12.10.2017 [19:05]

    Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: 

    Назначить Пярвиза Октай оглу Шахбазова министром энергетики Азербайджанской Республики.

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 12 октября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О назначении П.О.Шахбазова министром энергетики Азербайджанской Республики
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