Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Назначить Хазара Зафир оглу Ибрагима чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Турецкой Республике. Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики город Баку, 5 октября 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О назначении Х.З.Ибрагима чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Турецкой Республике

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