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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О назначении Х.З.Ибрагима чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Турецкой Республике

    05.10.2017 [18:40]

    Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    Назначить Хазара Зафир оглу Ибрагима чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Турецкой Республике.

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 5 октября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О назначении Х.З.Ибрагима чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Турецкой Республике
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