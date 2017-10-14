Учитывая предложения Судебно-правового совета, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: 1.Назначить председателями судов первой инстанции следующих лиц: По судам по тяжким преступлениям: Сулейманова Эльхана Хасай оглу - председателем Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Алиева Натига Мюрсал оглу - председателем Шекинского суда по тяжким преступлениям По административно-экономическим судам: Гасымова Видади Кямал оглу -председателем Шекинского административно-экономического суда По военным судам: Гасанова Габиба Бахрам оглу - председателем Бакинского военного суда Сулейманова Али Зия оглу -председателем Физулинского военного суда Мамедова Вугара Кямал оглу - председателем Гянджинского военного суда Гулиева Ильгара Масаил оглу -председателем Тертерского военного суда По районным судам Нахчыванской Автономной Республики: Мамедова Мехраба Фармаил оглу -председателем Джульфинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики Хыдырова Ахлимана Мехман оглу -председателем Кенгерлинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики Салманова Эльшана Физули оглу -председателем Ордубадского районного суда Нахчыванской Автономной Республики Ахмедова Зульфугара Азиз оглу -председателем Садаракского районного суда Нахчыванской Автономной Республики Багирова Аллахверди Асад оглу -председателем Шахбузского районного суда Нахчыванской Автономной Республики По районным судам города Баку: Кязымова Араза Нуреддин оглу -председателем Бинагадинского районного суда города Баку Гаджиева Садреддина Абузер оглу -председателем Гарадагского районного суда города Баку Гаралова Ильгара Захид оглу -председателем Хазарского районного суда города Баку Тагиева Назима Хюсю оглу -председателем Хатаинского районного суда города Баку Пашаева Тофига Темир оглу -председателем Наримановского районного суда города Баку Джафарова Ильхама Мамед оглу -председателем Насиминского районного суда города Баку Джафарова Аладдина Адиль оглу -председателем Низаминского районного суда города Баку Мустафаева Рашада Рафиг оглу -председателем Пираллахинского районного суда города Баку Гафарова Агамалы Мамед оглу -председателем Сабаильского районного суда города Баку Гусейнова Араза Фиридун оглу -председателем Ясамальского районного суда города Баку По районным (городским) судам: Кязымова Эльчина Мамед оглу -председателем Абшеронского районного суда Лязимова Сулдуза Паша оглу -председателем Агджабединского районного суда Байрамова Эльшада Абдулла оглу -председателем Агдамского районного суда Насибова Фамиля Гумбат оглу -председателем Агдашского районного суда Исмайлова Таира Абдулрагим оглу -председателем Агсуинского районного суда Салимова Гумбата Гамуна оглу -председателем Балакенского районного суда Нуруллаева Рамиза Велиш оглу -председателем Бейляганского районного суда Аллахвердиева Магеррама Алекпер оглу -председателем Бардинского районного суда Гусейнову Тарану Талыш гызы -председателем Джебраильского районного суда Джебраилова Вюсала Адиль оглу -председателем Джалилабадского районного суда Алиева Азада Аллахверди оглу -председателем Дашкесанского районного суда Багирова Мухаммеда Абдулали оглу -председателем Физулинского районного суда Кязымова Расима Сары оглу -председателем Низаминского районного суда города Гянджа Гулиева Зафара Ариф оглу -председателем Гейчайского районного суда Аббасова Галамдара Аламдар оглу -председателем Гейгельского районного суда Азизова Гамида Новруз оглу -председателем Гаджигабульского районного суда Гулиева Хыдыра Ингилаб -председателем Хачмазского районного суда Гаджиева Искендера Гамид оглу -председателем Хызинского районного суда Гаджиева Гурбана Гамид оглу -председателем Имишлинского районного суда Ширинова Рафаэля Самед оглу -председателем Исмаиллинского районного суда Ганиева Гасана Салман оглу -председателем Кяльбаджарского районного суда Байрамова Мусеиба Сейфеддин оглу -председателем Кюрдамирского районного суда Гараева Малика Ибрагим оглу -председателем Гахского районного суда Гулиева Миралама Гочу оглу -председателем Гобустанского районного суда Тагиева Хагани Гахраман оглу -председателем Губинского районного суда Велиева Адиля Ягуб оглу -председателем Гусарского районного суда Ибрагимова Джавада Джаваншир оглу -председателем Лачинского районного суда Кичибекова Атабека Галабек оглу -председателем Лерикского районного суда Алекперова Алиаждара Мелик оглу -председателем Лянкяранского районного суда Алиева Фирдовси Зульфу оглу -председателем Масаллинского районного суда Османова Усамеддина Идаят оглу -председателем Мингячевирского городского суда Фархадова Ханлара Залы оглу -председателем Нефтчалинского районного суда Абушева Ихтияра Алияр оглу -председателем Саатлинского районного суда Панахова Физули Новрузали оглу -председателем Сабирабадского районного суда Пашаева Аловсата Бахрам оглу -председателем Сальянского районного суда Алекперова Бейляра Рамиз оглу -председателем Сиязаньского районного суда Искендерова Чингиза Амир оглу -председателем Шабранского районного суда Гумбатова Этибара Зульфугар оглу -председателем Шамахинского районного суда Ахмедова Джейхуна Расим оглу -председателем Шекинского районного суда Мамедова Кенюля Джалал оглу -председателем Шамкирского районного суда Гурбанова Эльчина Фирудин оглу -председателем Ширванского городского суда Гасанова Аллахверана Магеррам оглу -председателем Шушинского районного суда Бахшиева Гафиля Явер оглу -председателем Товузского районного суда Халилова Хилала Исмаил оглу -председателем Уджарского районного суда Гасангулиева Ильгама Эльхан оглу -председателем Ярдымлинского районного суда Алиева Тогрула Мухаммед оглу -председателем Евлахского районного суда Губадова Таира Мовсум оглу -председателем Зардабского районного суда 2.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики город Баку, 14 октября 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О назначении председателей ряда судов первой инстанции

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