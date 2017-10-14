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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О назначении председателей ряда судов первой инстанции

    14.10.2017 [19:50]

    Учитывая предложения Судебно-правового совета, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    1.Назначить председателями судов первой инстанции следующих лиц:

    По судам по тяжким преступлениям:

    Сулейманова Эльхана Хасай оглу - председателем Лянкяранского суда по тяжким преступлениям

    Алиева Натига Мюрсал оглу - председателем Шекинского суда по тяжким преступлениям

    По административно-экономическим судам:

    Гасымова Видади Кямал оглу -председателем Шекинского административно-экономического суда

    По военным судам:

    Гасанова Габиба Бахрам оглу - председателем Бакинского военного суда

    Сулейманова Али Зия оглу -председателем Физулинского военного суда

    Мамедова Вугара Кямал оглу - председателем Гянджинского военного суда

    Гулиева Ильгара Масаил оглу -председателем Тертерского военного суда

    По районным судам Нахчыванской Автономной Республики:

    Мамедова Мехраба Фармаил оглу -председателем Джульфинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

    Хыдырова Ахлимана Мехман оглу -председателем Кенгерлинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

    Салманова Эльшана Физули оглу -председателем Ордубадского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

    Ахмедова Зульфугара Азиз оглу -председателем Садаракского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

    Багирова Аллахверди Асад оглу -председателем Шахбузского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

    По районным судам города Баку:

    Кязымова Араза Нуреддин оглу -председателем Бинагадинского районного суда города Баку

    Гаджиева Садреддина Абузер оглу -председателем Гарадагского районного суда города Баку

    Гаралова Ильгара Захид оглу -председателем Хазарского районного суда города Баку

    Тагиева Назима Хюсю оглу -председателем Хатаинского районного суда города Баку

    Пашаева Тофига Темир оглу -председателем Наримановского районного суда города Баку

    Джафарова Ильхама Мамед оглу -председателем Насиминского районного суда города Баку

    Джафарова Аладдина Адиль оглу -председателем Низаминского районного суда города Баку

    Мустафаева Рашада Рафиг оглу -председателем Пираллахинского районного суда города Баку

    Гафарова Агамалы Мамед оглу -председателем Сабаильского районного суда города Баку

    Гусейнова Араза Фиридун оглу -председателем Ясамальского районного суда города Баку

    По районным (городским) судам:

    Кязымова Эльчина Мамед оглу -председателем Абшеронского районного суда

    Лязимова Сулдуза Паша оглу -председателем Агджабединского районного суда

    Байрамова Эльшада Абдулла оглу -председателем Агдамского районного суда

    Насибова Фамиля Гумбат оглу -председателем Агдашского районного суда

    Исмайлова Таира Абдулрагим оглу -председателем Агсуинского районного суда

    Салимова Гумбата Гамуна оглу -председателем Балакенского районного суда

    Нуруллаева Рамиза Велиш оглу -председателем Бейляганского районного суда

    Аллахвердиева Магеррама Алекпер оглу -председателем Бардинского районного суда

    Гусейнову Тарану Талыш гызы -председателем Джебраильского районного суда

    Джебраилова Вюсала Адиль оглу -председателем Джалилабадского районного суда

    Алиева Азада Аллахверди оглу -председателем Дашкесанского районного суда

    Багирова Мухаммеда Абдулали оглу -председателем Физулинского районного суда

    Кязымова Расима Сары оглу -председателем Низаминского районного суда города Гянджа

    Гулиева Зафара Ариф оглу -председателем Гейчайского районного суда

    Аббасова Галамдара Аламдар оглу -председателем Гейгельского районного суда

    Азизова Гамида Новруз оглу -председателем Гаджигабульского районного суда

    Гулиева Хыдыра Ингилаб -председателем Хачмазского районного суда

    Гаджиева Искендера Гамид оглу -председателем Хызинского районного суда

    Гаджиева Гурбана Гамид оглу -председателем Имишлинского районного суда

    Ширинова Рафаэля Самед оглу -председателем Исмаиллинского районного суда

    Ганиева Гасана Салман оглу -председателем Кяльбаджарского районного суда

    Байрамова Мусеиба Сейфеддин оглу -председателем Кюрдамирского районного суда

    Гараева Малика Ибрагим оглу -председателем Гахского районного суда

    Гулиева Миралама Гочу оглу -председателем Гобустанского районного суда

    Тагиева Хагани Гахраман оглу -председателем Губинского районного суда

    Велиева Адиля Ягуб оглу -председателем Гусарского районного суда

    Ибрагимова Джавада Джаваншир оглу -председателем Лачинского районного суда

    Кичибекова Атабека Галабек оглу -председателем Лерикского районного суда

    Алекперова Алиаждара Мелик оглу -председателем Лянкяранского районного суда

    Алиева Фирдовси Зульфу оглу -председателем Масаллинского районного суда

    Османова Усамеддина Идаят оглу -председателем Мингячевирского городского суда

    Фархадова Ханлара Залы оглу -председателем Нефтчалинского районного суда

    Абушева Ихтияра Алияр оглу -председателем Саатлинского районного суда

    Панахова Физули Новрузали оглу -председателем Сабирабадского районного суда

    Пашаева Аловсата Бахрам оглу -председателем Сальянского районного суда

    Алекперова Бейляра Рамиз оглу -председателем Сиязаньского районного суда

    Искендерова Чингиза Амир оглу -председателем Шабранского районного суда

    Гумбатова Этибара Зульфугар оглу -председателем Шамахинского районного суда

    Ахмедова Джейхуна Расим оглу -председателем Шекинского районного суда

    Мамедова Кенюля Джалал оглу -председателем Шамкирского районного суда

    Гурбанова Эльчина Фирудин оглу -председателем Ширванского городского суда

    Гасанова Аллахверана Магеррам оглу -председателем Шушинского районного суда

    Бахшиева Гафиля Явер оглу -председателем Товузского районного суда

    Халилова Хилала Исмаил оглу -председателем Уджарского районного суда

    Гасангулиева Ильгама Эльхан оглу -председателем Ярдымлинского районного суда

    Алиева Тогрула Мухаммед оглу -председателем Евлахского районного суда

    Губадова Таира Мовсум оглу -председателем Зардабского районного суда

    2.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 14 октября 2017 года.

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    О назначении председателей ряда судов первой инстанции
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