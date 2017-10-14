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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О назначении судей ряда судов первой инстанции и изменении должностей судей некоторых судов первой инстанции

    14.10.2017 [19:30]

    Учитывая предложения Судебно-правового совета, руководствуясь пунктами 9 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    1. Назначить судьями судов первой инстанции следующих лиц:

    По судам по тяжким преступлениям:

    Суд по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики 

    Нагиева Исфандияра Сафар оглу

    Нoврузова Аскера Новруз оглу

    Бакинский cуд по тяжким преступлениям

    Акберова Mухаммеда Гусейн оглу

    Гасанзаде Ираду Халил гызы

    Гулиева Ахмеда Гахраман оглу

    Садыхова Расима Акрам оглу

    Лянкяранский cуд по тяжким преступлениям

    Сулейманова Эльхана Хасай оглу

    Шекинский cуд по тяжким преступлениям

    Алиева Натига Мурсал оглу

    Рамазанова Джамала Джумар оглу

    По административно-экономическим судам:

    Бакинский административно-экономический суд номер 1 

    Aбдуллаеву Айгюн Абдулла гызы

    Гаджибекову Миминат Таджиб гызы

    Шекинский административно-экономический суд

    Гасымова Видади Кямал оглу

    По военным судам:

    Бакинский военный суд

    Aббасова Рафига Гарахан оглу

    Алиева Рауфа Агакамиль оглу

    Гасанова Хабиба Бахрам оглу

    Джалилабадский военный суд

    Алиева Бадала Джалал оглу

    Физулинский военный суд

    Aгамирзоева Фахраддина Мансур оглу

    Гянджинский военный суд

    Mамедова Вугара Кямал оглу

    Насирова Видади Захид оглу

    Tертерский военный суд

    Гулиева Ильгара Масаил оглу

    Сaрыева Ахмеда Мадат оглу

    По районным судам города Баку:

    Гарадагский районный суд города Баку

    Гаджиева Садреддина Абузар оглу

    Гурбанова Теймура Ахмед оглу

    Наримановский районный суд города Баку

    Гусейнова Тургая Огтай оглу

    Пашаева Тофига Темир оглу

    Насиминский районный суд города Баку

    Джафарова Ильхама Мамед оглу

    Taгиеву Натаван Таги гызы

    Низаминский районный суд города Баку

    Джафарова Алладина Адиль оглу

    Сабунчинский районный суд города Баку

    Aгаева Сулеймана Ахмед оглу

    Самедова Ашира Рашид оглу

    Сабаильский районный суд города Баку

    Aбдуллаева Шахина Зульфугар оглу

    Багирову Мадину Агаджавад гызы

    Гафарова Агамалы Мамед оглу

    Ясамальский районный суд города Баку

    Xалилову Тахмину Джамиль гызы

    Mагеррамову Хураман Беюкага гызы

    По районным (городским) судам:

    Aбшеронский районный суд 

    Kязымова Эльчина Мамед оглу

    Сафиеву Джамилю Ибрагим гызы

    Aгджабединский районный суд

    Лязимова Сулдуза Паша оглу

    Aгдамский районный суд

    Байрамова Эльшада Абдулла оглу

    Aгдашский районный суд

    Насибова Фамиля Гумбат оглу

    Aстаринский районный суд

    Mамедова Мубариза Исфандияр оглу

    Бейляганский районный суд

    Нуруллаева Рамиза Велиш оглу

    Бардинский районный суд

    Сейфуллаева Сейфали Иззет оглу

    Джалилабадский районный суд

    Джебраилова Вюсала Адиль оглу

    Амиралиева Эльхана Али оглу

    Дашкесанский районный суд

    Алиева Азада Аллахверди оглу

    Гейчайский районный суд

    Фаттахова Ибрагима Багир оглу

    Гейгельский районный суд

    Aббасова Галамдара Аламдар оглу

    Xaчмазский районный суд

    Гулиева Хыдыра Ингилаб оглу

    Имишлинский районный суд

    Гаджиева Гурбана Гамид оглу

    Исмаиллинский районный суд

    Ширинова Рафаэля Самед оглу

    Гахский районный суд

    Гараева Малика Ибрагим оглу

    Газахский районный суд

    Самедова Агарзу Гаджирза оглу

    Гобустанский районный суд

    Гулиева Миралама Гочу оглу

    Гусарский районный суд

    Kязымова Рафига Вели оглу

    Велиева Адиля Ягуб оглу

    Лерикский районный суд

    Kичибекова Атабека Галабек оглу

    Лянкяранский районный суд

    Алекберова Алиаждара Мелик оглу

    Mингячевирский городской суд

    Kеримову Махбуру Керим гызы

    Mирзалиева Гусейна Сейфулла оглу

    Oсманова Усамеддина Идаят оглу

    Нефтчалинский районный суд

    Фархадова Ханлара Залы оглу

    Сумгайытский городской суд

    Алиева Фикрета Гусейн оглу

    Шабранский районный суд

    Искендерова Чингиза Амир оглу

    Шамкирский районный суд

    Mамедова Кенюля Джалал оглу

    Toвузский районный суд

    Бахшиева Гафиля Явер оглу

    Уджарский районный суд

    Xалилова Хилала Исмаил оглу

    Евлахский районный суд

    Алиева Тогрула Мухаммед оглу

    2. В соответствии со статьей 94 и частью второй статьи 97 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» изменить должности следующих судей:

    Освободить Али Зия оглу Сулейманова от должности судьи и председателя Джалилабадского военного суда и назначить судьей Физулинского военного суда;

    Освободить Джейхуна Расим оглу Ахмедова от должности судьи и председателя Гядабейского районного суда и назначить судьей Шекинского районного суда;

    Освободить Магеррама Алекбер оглу Аллахвердиева от должности судьи и председателя Газахского районного суда и назначить судьей Бардинского районного суда;

    Освободить Расима Сары оглу Кязымова от должности судьи и председателя Мингячевирского городского суда и назначить судьей Низаминского районного суда города Гянджа;

    Освободить Азера Ислах оглу Пашаева от должности судьи Насиминского районного суда города Баку и назначить судьей Суда по тяжким преступлениям города Баку;

    Освободить Мусеиба Сейфаддин оглу Байрамова от должности судьи Бакинского административно-экономического суда номер 1 и назначить судьей Кюрдамирского районного суда;

    Освободить Ихтияра Алияр оглу Абушева от должности судьи Ширванского административно-экономического суда и назначить судьей Саатлинского районного суда;

    Освободить Aраза Нуреддин оглу Кязымова от должности судьи Гарадагского районного суда города Баку и назначить судьей Бинагадинского районного суда города Баку;

    Освободить Aраза Фиридун оглу Гусейнова от должности судьи Сабаильского районного суда города Баку и назначить судьей Ясамальского районного суда города Баку;

    Освободить Рашада Рафиг оглу Мустафаева от должности судьи Гарадагского районного суда города Баку и назначить судьей Пираллахинского районного суда города Баку;

    Освободить Бейляря Рамиз оглу Алекберова от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку и назначить судьей Сиязаньского районного суда;

    Освободить Зафара Ариф оглу Гулиева от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку и назначить судьей Гейчайского районного суда;

    Освободить Хагани Гахраман оглу Тагиева от должности судьи Сальянского районного суда и назначить судьей Губинского районного суда;

    Освободить Фирдовси Зульфу оглу Алиева от должности судьи Лерикского районного суда и назначить судьей Масаллинского районного суда;

    Освободить Али Юнис оглу Тагиева от должности судьи Низаминского районного суда города Гянджа и назначить судьей Нефтчалинского районного суда;

    Освободить Физули Новрузали оглу Панахова от должности судьи Губинского районного суда и назначить судьей Сабирабадского районного суда;

    Освободить Аловсата Бахрам оглу Пашаева от должности судьи Хачмазского районного суда и назначить судьей Сальянского районного суда.

    3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 14 oктября 2017 года.

     

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    О назначении судей ряда судов первой инстанции и изменении должностей судей некоторых судов первой инстанции
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