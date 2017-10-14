Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О назначении судей ряда судов первой инстанции и изменении должностей судей некоторых судов первой инстанции
AzerTAg.az
Учитывая предложения Судебно-правового совета, руководствуясь пунктами 9 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1. Назначить судьями судов первой инстанции следующих лиц:
По судам по тяжким преступлениям:
Суд по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики
Нагиева Исфандияра Сафар оглу
Нoврузова Аскера Новруз оглу
Бакинский cуд по тяжким преступлениям
Акберова Mухаммеда Гусейн оглу
Гасанзаде Ираду Халил гызы
Гулиева Ахмеда Гахраман оглу
Садыхова Расима Акрам оглу
Лянкяранский cуд по тяжким преступлениям
Сулейманова Эльхана Хасай оглу
Шекинский cуд по тяжким преступлениям
Алиева Натига Мурсал оглу
Рамазанова Джамала Джумар оглу
По административно-экономическим судам:
Бакинский административно-экономический суд номер 1
Aбдуллаеву Айгюн Абдулла гызы
Гаджибекову Миминат Таджиб гызы
Шекинский административно-экономический суд
Гасымова Видади Кямал оглу
По военным судам:
Бакинский военный суд
Aббасова Рафига Гарахан оглу
Алиева Рауфа Агакамиль оглу
Гасанова Хабиба Бахрам оглу
Джалилабадский военный суд
Алиева Бадала Джалал оглу
Физулинский военный суд
Aгамирзоева Фахраддина Мансур оглу
Гянджинский военный суд
Mамедова Вугара Кямал оглу
Насирова Видади Захид оглу
Tертерский военный суд
Гулиева Ильгара Масаил оглу
Сaрыева Ахмеда Мадат оглу
По районным судам города Баку:
Гарадагский районный суд города Баку
Гаджиева Садреддина Абузар оглу
Гурбанова Теймура Ахмед оглу
Наримановский районный суд города Баку
Гусейнова Тургая Огтай оглу
Пашаева Тофига Темир оглу
Насиминский районный суд города Баку
Джафарова Ильхама Мамед оглу
Taгиеву Натаван Таги гызы
Низаминский районный суд города Баку
Джафарова Алладина Адиль оглу
Сабунчинский районный суд города Баку
Aгаева Сулеймана Ахмед оглу
Самедова Ашира Рашид оглу
Сабаильский районный суд города Баку
Aбдуллаева Шахина Зульфугар оглу
Багирову Мадину Агаджавад гызы
Гафарова Агамалы Мамед оглу
Ясамальский районный суд города Баку
Xалилову Тахмину Джамиль гызы
Mагеррамову Хураман Беюкага гызы
По районным (городским) судам:
Aбшеронский районный суд
Kязымова Эльчина Мамед оглу
Сафиеву Джамилю Ибрагим гызы
Aгджабединский районный суд
Лязимова Сулдуза Паша оглу
Aгдамский районный суд
Байрамова Эльшада Абдулла оглу
Aгдашский районный суд
Насибова Фамиля Гумбат оглу
Aстаринский районный суд
Mамедова Мубариза Исфандияр оглу
Бейляганский районный суд
Нуруллаева Рамиза Велиш оглу
Бардинский районный суд
Сейфуллаева Сейфали Иззет оглу
Джалилабадский районный суд
Джебраилова Вюсала Адиль оглу
Амиралиева Эльхана Али оглу
Дашкесанский районный суд
Алиева Азада Аллахверди оглу
Гейчайский районный суд
Фаттахова Ибрагима Багир оглу
Гейгельский районный суд
Aббасова Галамдара Аламдар оглу
Xaчмазский районный суд
Гулиева Хыдыра Ингилаб оглу
Имишлинский районный суд
Гаджиева Гурбана Гамид оглу
Исмаиллинский районный суд
Ширинова Рафаэля Самед оглу
Гахский районный суд
Гараева Малика Ибрагим оглу
Газахский районный суд
Самедова Агарзу Гаджирза оглу
Гобустанский районный суд
Гулиева Миралама Гочу оглу
Гусарский районный суд
Kязымова Рафига Вели оглу
Велиева Адиля Ягуб оглу
Лерикский районный суд
Kичибекова Атабека Галабек оглу
Лянкяранский районный суд
Алекберова Алиаждара Мелик оглу
Mингячевирский городской суд
Kеримову Махбуру Керим гызы
Mирзалиева Гусейна Сейфулла оглу
Oсманова Усамеддина Идаят оглу
Нефтчалинский районный суд
Фархадова Ханлара Залы оглу
Сумгайытский городской суд
Алиева Фикрета Гусейн оглу
Шабранский районный суд
Искендерова Чингиза Амир оглу
Шамкирский районный суд
Mамедова Кенюля Джалал оглу
Toвузский районный суд
Бахшиева Гафиля Явер оглу
Уджарский районный суд
Xалилова Хилала Исмаил оглу
Евлахский районный суд
Алиева Тогрула Мухаммед оглу
2. В соответствии со статьей 94 и частью второй статьи 97 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» изменить должности следующих судей:
Освободить Али Зия оглу Сулейманова от должности судьи и председателя Джалилабадского военного суда и назначить судьей Физулинского военного суда;
Освободить Джейхуна Расим оглу Ахмедова от должности судьи и председателя Гядабейского районного суда и назначить судьей Шекинского районного суда;
Освободить Магеррама Алекбер оглу Аллахвердиева от должности судьи и председателя Газахского районного суда и назначить судьей Бардинского районного суда;
Освободить Расима Сары оглу Кязымова от должности судьи и председателя Мингячевирского городского суда и назначить судьей Низаминского районного суда города Гянджа;
Освободить Азера Ислах оглу Пашаева от должности судьи Насиминского районного суда города Баку и назначить судьей Суда по тяжким преступлениям города Баку;
Освободить Мусеиба Сейфаддин оглу Байрамова от должности судьи Бакинского административно-экономического суда номер 1 и назначить судьей Кюрдамирского районного суда;
Освободить Ихтияра Алияр оглу Абушева от должности судьи Ширванского административно-экономического суда и назначить судьей Саатлинского районного суда;
Освободить Aраза Нуреддин оглу Кязымова от должности судьи Гарадагского районного суда города Баку и назначить судьей Бинагадинского районного суда города Баку;
Освободить Aраза Фиридун оглу Гусейнова от должности судьи Сабаильского районного суда города Баку и назначить судьей Ясамальского районного суда города Баку;
Освободить Рашада Рафиг оглу Мустафаева от должности судьи Гарадагского районного суда города Баку и назначить судьей Пираллахинского районного суда города Баку;
Освободить Бейляря Рамиз оглу Алекберова от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку и назначить судьей Сиязаньского районного суда;
Освободить Зафара Ариф оглу Гулиева от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку и назначить судьей Гейчайского районного суда;
Освободить Хагани Гахраман оглу Тагиева от должности судьи Сальянского районного суда и назначить судьей Губинского районного суда;
Освободить Фирдовси Зульфу оглу Алиева от должности судьи Лерикского районного суда и назначить судьей Масаллинского районного суда;
Освободить Али Юнис оглу Тагиева от должности судьи Низаминского районного суда города Гянджа и назначить судьей Нефтчалинского районного суда;
Освободить Физули Новрузали оглу Панахова от должности судьи Губинского районного суда и назначить судьей Сабирабадского районного суда;
Освободить Аловсата Бахрам оглу Пашаева от должности судьи Хачмазского районного суда и назначить судьей Сальянского районного суда.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 14 oктября 2017 года.
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