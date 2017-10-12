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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О предоставлении А.Р.Мамедову персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики

    12.10.2017 [19:34]

    Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики» от 11 июня 2002 года номер 715, постановляю:

    1. За заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Aзербайджане предоставить Али Руф оглу Мамедову персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики.

    2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжния.

    Ильхам Алиев

    Президент Aзербайджанской Республики

    город Баку, 12 oктября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О предоставлении А.Р.Мамедову персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики
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