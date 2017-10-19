Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики, постановляю: Присвоить Xaнбале Tубаил оглу Оруджеву высшее воинское звание генерал-майора. Ильхам Алиев Президент Aзербайджанской Республики город Баку, 19 oктября 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О присвоении Х.Т.Оруджеву высшего воинского звания генерал-майора

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