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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О присвоении Х.Т.Оруджеву высшего воинского звания генерал-майора

    19.10.2017 [16:45]

    Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Aзербайджанской Республики, постановляю: 

    Присвоить Xaнбале Tубаил оглу Оруджеву высшее воинское звание генерал-майора.

    Ильхам Алиев

    Президент Aзербайджанской Республики

    город Баку, 19 oктября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О присвоении Х.Т.Оруджеву высшего воинского звания генерал-майора
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