Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: За заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане присвоить почетное звание «Заслуженный инженер» следующим лицам: Алиеву Мусе Аррахман оглу Керимову Панаху Сабир оглу Мамедову Хикмету Шамиль оглу Сафарову Мазахиру Али оглу. Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики город Баку, 12 октября 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О присвоении почетного звания «Заслуженный инженер» работникам железнодорожного транспорта Азербайджана

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