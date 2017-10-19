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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О присвоении почетных званий группе энергетиков Азербайджана

    19.10.2017 [19:02]

    Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: 

    За заслуги в развитии энергетической отрасли в Азербайджане присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:

    «Заслуженный деятель науки»

    Рахманову Нариману Рахмановичу

    «Заслуженный инженер»

    Ахмедову Джанахмеду Сабзулла оглу

    Гафарлы Этибару Мамед оглу

    Рамазанову Газанфару Чобан оглу

    Тагиеву Сабиру Садыг оглу.

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 19 октября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О присвоении почетных званий группе энергетиков Азербайджана
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