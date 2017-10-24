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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О проведении 135-летнего юбилея великого азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида

    24.10.2017 [20:23]

    В 2017 году исполняется 135 лет со дня рождения великого представителя азербайджанской литературы, выдающегося поэта и драматурга Гусейна Джавида (Гусейна Абдулла оглу Расизаде).

    Гусейн Джавид является могучим мастером слова, своим глубоко содержательным творчеством даровавшим сокровищнице многовековой азербайджанской литературы историко-культурные ценности. Возвысившись на основе богатого философско-поэтического наследия Востока и успешно использовав мировые традиции романтизма, он вписал яркие страницы в летопись литературно-художественной мысли азербайджанского народа. Произведения мастера-мыслителя, формировавшие эстетический вкус многих поколений читателей и зрителей, и сегодня сохраняют свою монументальность и высокую силу воздействия.

    Имя Джавида, как одной из многочисленных жертв тоталитаризма, стало образом в сознании родного народа. Поучительный жизненный путь, который он с духовной стойкостью прошел в тяжелые годы репрессии, превратили его в памяти народа в символ целостности личности мастера.

    Еще в 1982 году по личной инициативе гениального сына азербайджанского народа Гейдара Алиева прах Гусейна Джавида был перевезен на родину из далекой Сибири, а на его могиле в Нахчыване возведен грандиозный мавзолей, что является бесценным событием, обладающим исключительным значением с точки зрения возрождения национального духа и торжества идеологии азербайджанства.

    В целях обеспечения достойного проведения 135-летнего юбилея великого мастера слова Гусейна Джавида, которому принадлежат исключительные заслуги в деле развития азербайджанской литературы, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    1.Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики, Национальной Академией Наук Азербайджана и Верховным Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 135-летнему юбилею Гусейна Джавида.

    2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 24 октября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
    О проведении 135-летнего юбилея великого азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида
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