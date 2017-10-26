Осуществляются системные и целенаправленные меры, направленные на устойчивое развитие регионов Азербайджанской Республики, охрану здоровья населения и обеспечение достойного уровня жизни. В этом контексте улучшение качества подаваемой населению питьевой воды постоянно входит в число приоритетов государства, в этой сфере проводится регулярная работа. В результате успешной реализации принятых в последние годы государственных программ в соответствии с современными требованиями была реконструирована инфраструктура снабжения регионов питьевой водой и канализации, достигнуты важные успехи в области бесперебойного обеспечения жителей питьевой водой.

Важнейшим условием для повышения качества оказываемых потребителям услуг, бесперебойного обеспечения соответствующей государственным стандартам питьевой водой как одного из важнейших критериев охраны здоровья и безопасности населения, а также точного ведения учета потребляемой воды и предотвращения потерь является установка водоизмерительных приборов.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения работы в области установки водоизмерительных приборов для потребителей, постановляю:

1.Для обеспечения потребителей из группы населения водоизмерительными приборами из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года номер 1180, выделить Открытому акционерному обществу «Азерсу» 15,0 (пятнадцать) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 26 октября 2017 года.