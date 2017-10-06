Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О мерах по строительству автомобильной дороги Быгыр-Джиргурд-Шекер-Вейсалли-Алыкенд-Мырты Гейчайского района
AzerTAg.az
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.В целях строительства автомобильной дороги Быгыр-Джиргурд-Шекер-Вейсалли-Алыкенд-Мырты, соединяющей 6 населенных пунктов с населением одиннадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 6,4 миллиона (шесть миллионов четыреста тысяч) манатов.
2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 6 октября 2017 года.
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