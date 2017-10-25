Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: 1.В целях строительства автомобильной дороги Делимамедли-Муздурлар-Гырыглы, соединяющей 15 населенных пунктов с населением пятнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» 5,7 миллиона (пять миллионов семьсот тысяч) манатов. 2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения. 3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения. Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики город Баку, 25 октября 2017 года.

AZERTAG.AZ : Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О мерах по строительству автомобильной дороги Делимамедли-Муздурлар-Гырыглы Геранбойского района

© При использовании информации гиперссылка обязательна.

При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам