Расширяется правовое сотрудничество между Азербайджаном и Латвией

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

В рамках прогрессивных правовых реформ, проводимых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Министерство юстиции придает большое значение расширению международного правового сотрудничества, подписаны двусторонние соглашения с министерствами юстиции более 30 зарубежных стран, в том числе государств-членов Европейского Союза, с которыми осуществляется плодотворное сотрудничество, проводится обмен делегациями, изучается взаимный положительный опыт.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства юстиции, визит делегации высокого уровня Министерства юстиции Латвии в нашу страну в текущем году и министра юстиции Азербайджана в сопровождении делегации в Латвию в минувшем месяце, подписание Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества между министерствами юстиции двух стран придали большой импульс углублению взаимодействия в правовой сфере. Этот документ уже утвержден Указом Президента Азербайджана от 10 октября 2017 года.

Выразив намерение ознакомиться с проводимыми в нашей стране юстиционными и судебными реформами, министр юстиции Латвии Дзинтарс Расначс с этой целью в рамках имплементации Меморандума 18 октября посетил с делегацией нашу страну.

В ходе визита, совпавшего с 18 октября - Днем независимости, латвийский министр сначала посетил Аллею почетного захоронения, где почтил светлую память великого лидера Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Гость побывал также в Шехидляр хиябаны, где посетил могилы наших соотечественников, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем в Министерстве юстиции состоялась встреча министра юстиции нашей республики Фикрета Мамедова и министр юстиции Латвии Дзинтарса Расначса.

На встрече говорилось о развитии азербайджано-латвийских отношений дружбы и сотрудничества, была подчеркнута особая роль взаимных визитов глав государств в укреплении этих связей, отмечено наличие хороших возможностей для расширения взаимодействия в правовой сфере.

Говоря о пути развития, пройденном нашей республикой в годы независимости, министр Ф.Мамедов подчеркнул исключительные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева, рассказал об успехах, достигнутых во всех сферах под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также принимаемых в последние годы мерах по модернизации юстиционной и судебной системы.

Выразив удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в знаменательный для нашей страны исторический день, латвийский министр передал свои поздравления по случаю Дня независимости. Он сказал, что отношения, выстроенные за минувший период между двумя государствами, успешно развивались в различных направлениях. Министр Д.Расначс подчеркнул, что стал свидетелем всестороннего прогресса нашей республики, выразил признательность за теплое гостеприимство и высокий уровень организации визита. Проинформировав слушателей о судебно-правовой системе своей страны, он с интересом воспринял реформы, проводимые в этой области в Азербайджане, отметил значение расширения сотрудничества в правовой сфере, взаимных визитов и обмена опытом.

На встрече были обсуждены перспективы развития взаимодействия между органами юстиции двух стран в рамках подписанного в прошлом месяце Меморандума, состоялся полезный обмен мнениями и опытом.

Затем гости ознакомились в министерстве с Музеем истории юстиции. Делегации были представлены специальные журналы и наглядные пособия, отражающие современную деятельность в области юстиции, правовые связи между двумя странами, а также материалы, касающиеся армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

В тот же день состоялась встреча латвийского министра в Верховном суде. Гости также ознакомились с грандиозным Центром Гейдара Алиева, считающимся одним из современных символов Баку.

В рамках визита предусматривается ознакомление латвийской делегации с деятельностью местных и региональных структур юстиции в регионах, современной судебной инфраструктурой и применением информационных технологий, а также деятельностью бренда Азербайджана - центра «ASAN xidmət», в котором предоставляются широкие услуги и в области юстиции.