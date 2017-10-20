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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Расширяется сотрудничество Академии Наук Азербайджана с компанией Clarivate Analytics

    20.10.2017 [18:20]

    Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

    Вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), академик Ибрагим Гулиев принял делегацию во главе с генеральным директором Департамента интеллектуальной собственности и науки компании Clarivate Analytics («Thomson Reuters») по развивающимся странам Вижи Кришнан. На встрече также приняли участие исполнительный директор компании Clarivate Analytics по России и странам СНГ Олег Уткин, директор компании по образовательным программам Валентин Богоров, представитель Clarivate Analytics по Азербайджану и эксперт по научно-информационным ресурсам Айгюн Бабазаде и руководитель Управления международных связей аппарата Президиума НАНА, доктор философии по биологии Эсмира Алирзаева.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, во время встречи академик Ибрагим Гулиев напомнил о подписании Договора о сотрудничестве между НАНА и компанией Clarivate Analytics. Он сообщил, что в Азербайджане с каждым днем растет число пользователей базой данных «Web of Science» компании Clarivate Analytics, сотрудничество, налаженное между двумя структурами, постепенно углубляется. Вице-президент НАНА поблагодарил руководство компании за созданные возможности. Также он обратился с просьбой предоставить НАНА статистические данные о количестве пользователей, чтобы иметь представление об активности отдельных научных учреждений Академии в данной сфере.

    В своем выступлении генеральный директор Вижи Кришнан подчеркнула, что сотрудничество между НАНА и Clarivate Analytics открывает широкие перспективы для обеих сторон. Гостья отметила, что главной целью встречи является обсуждение хода совместного сотрудничества между НАНА и Clarivate Analytics и расширения возможностей использования наукометрической (библиометрической) базы данных «Web of Science». Она сообщила, что компанией проводятся мастер-классы, на которых ученым разъясняются правила публикации в авторитетных международных научных журналах, и подчеркнула, что в будущем подобные тренинги будут организованы и для молодых ученых Академии.

    Стороны обсудили такие вопросы, как получение патентов, защита авторских прав, коммерциализация науки, применение научных достижений в производстве и т.д.

    AZERTAG.AZ :Расширяется сотрудничество Академии Наук Азербайджана с компанией Clarivate Analytics
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    Расширяется сотрудничество Академии Наук Азербайджана с компанией Clarivate Analytics Расширяется сотрудничество Академии Наук Азербайджана с компанией Clarivate Analytics Расширяется сотрудничество Академии Наук Азербайджана с компанией Clarivate Analytics