Расширяется сотрудничество Бакинской высшей школы Нефти и итальянской компании Maire Tecnimont Group

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась официальная церемония, посвященная началу второго этапа совместной «Программы Развития» Высшей школы и компании Kinetics Technology, которая является представительством итальянской компании Maire Tecnimont Group в Азербайджане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, первый вице-президент Maire Tecnimont Group по специальным инициативам и региональной координации, вице-президент компании в России и Каспийском регионе Джанни Бардаззи, глава Kinetics Technology в нашей стране Николло Хайлперн, специалист отдела кадров компании Аида Баширова, преподаватели, студенты и сотрудники Высшей школы.

Приветствуя гостей и участников мероприятия, Эльмар Гасымов отметил, что БВШН и Kinetics Technology связывают тесные партнерские связи, что позволило создать возможности для профессионального развития студентов вуза. В итоге нашего успешного и плодотворного сотрудничества, сказал он, два выпускника Высшей школы сегодня работают в Kinetics Technology, а четверо студентов отобраны для прохождения производственной практики в компании в этом году.

Выступившие на церемонии посол Италии Аугусто Массари и Вице-президент Maire Tecnimont Group Джанни Бардаззи говорили о важности совместного проекта по профессиональному развитию студенческой молодежи, который успешно реализуется БВШН и компанией Maire Tecnimont Group, и ответили на вопросы участников церемонии.

Глава Kinetics Technology в Азербайджане Николло Хайлперн и специалист отдела кадров компании Аида Баширова выступили с совместной презентацией о деятельности компании.

Выпускники БВШН Рияд Бахшиев и Санан Ибрагимов, работающие сейчас в Kinetics Technology, поделились своим опытом участия в программах стажировки в компании и поблагодарили ректора БВШН за оказанную им во время учебы поддержку. Перед участниками церемонии также выступили участницы программы производственной практики этого года Хаджар Гидаятзаде и Зарифа Оруджева.

В заключение церемонии ректор Эльмар Гасымов вручил послу Аугусто Массари и вице-президенту компании Maire Tecnimont Group Джанни Бардаззи дипломы «Почетного гостя» БВШН.

Совместная программа профессионального развития, которая охватывает студентов четвертого и пятого курсов, осуществляется на основе Договора о сотрудничестве, подписанного между БВШН и Maire Tecnimont Group 19 октября 2016 года.