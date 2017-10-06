Растут продажи азербайджанского чая в Украине

Киев, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Количество пунктов продажи азербайджанского чая в Украине будет увеличено.

На данный момент существует 24 пункта продажи азербайджанского чая в Украине. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в представительстве «Azərçay-Kiyev Treyd».

Как говорится в сообщении, больше всего пунктов продажи находится в Киеве и Харькове. В Киеве расположено 15, а в Харькове – 4. Для увеличения объема продажи будет расширено число пунктов продажи.

Также подчеркивается, что азербайджанский товар успешно продается в украинских супермаркетах. На данный момент ведется работа по расширению числа торговых партнеров в других регионах страны.

Отметим, что на данный момент на украинском рынке продаются различные виды черного и зеленого азербайджанского чая с добавками.

Эмиль Гусейнли

собкор АЗЕРТАДЖ

Киев