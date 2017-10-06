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    Растут продажи азербайджанского чая в Украине

    06.10.2017 [17:22]

    Киев, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Количество пунктов продажи азербайджанского чая в Украине будет увеличено.

    На данный момент существует 24 пункта продажи азербайджанского чая в Украине. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в представительстве «Azərçay-Kiyev Treyd».

    Как говорится в сообщении, больше всего пунктов продажи находится в Киеве и Харькове. В Киеве расположено 15, а в Харькове – 4. Для увеличения объема продажи будет расширено число пунктов продажи.

    Также подчеркивается, что азербайджанский товар успешно продается в украинских супермаркетах. На данный момент ведется работа по расширению числа торговых партнеров в других регионах страны.

    Отметим, что на данный момент на украинском рынке продаются различные виды черного и зеленого азербайджанского чая с добавками.

    Эмиль Гусейнли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Киев

    AZERTAG.AZ :Растут продажи азербайджанского чая в Украине
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