Растут продажи азербайджанского чая в Украине
AzerTAg.az
Киев, 6 октября, АЗЕРТАДЖ
Количество пунктов продажи азербайджанского чая в Украине будет увеличено.
На данный момент существует 24 пункта продажи азербайджанского чая в Украине. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в представительстве «Azərçay-Kiyev Treyd».
Как говорится в сообщении, больше всего пунктов продажи находится в Киеве и Харькове. В Киеве расположено 15, а в Харькове – 4. Для увеличения объема продажи будет расширено число пунктов продажи.
Также подчеркивается, что азербайджанский товар успешно продается в украинских супермаркетах. На данный момент ведется работа по расширению числа торговых партнеров в других регионах страны.
Отметим, что на данный момент на украинском рынке продаются различные виды черного и зеленого азербайджанского чая с добавками.
Эмиль Гусейнли
собкор АЗЕРТАДЖ
Киев
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