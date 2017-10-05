Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ Полузащитник футбольного клуба «Милан» Сусо привлек внимание «Реала». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мадридцы рассматривают 23-летнего испанца в качестве долгосрочной замены Гарету Бэйлу, который подвержен травмам. Из-за очередного повреждения 28-летний валлиец выбыл на месяц. Две недели назад «Милан» продлил контракт с Сусо до 2022 года, в соглашение включена опция выкупа за 40 миллионов евро. В 6 матчах текущего чемпионата Италии хавбек забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

AZERTAG.AZ : «Реал» интересуется Сусо с отступными в 40 млн евро

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