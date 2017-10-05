    • / СПОРТ

    СПОРТ


    «Реал» интересуется Сусо с отступными в 40 млн евро

    05.10.2017 [16:29]

    Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Полузащитник футбольного клуба «Милан» Сусо привлек внимание «Реала».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мадридцы рассматривают 23-летнего испанца в качестве долгосрочной замены Гарету Бэйлу, который подвержен травмам. Из-за очередного повреждения 28-летний валлиец выбыл на месяц.

    Две недели назад «Милан» продлил контракт с Сусо до 2022 года, в соглашение включена опция выкупа за 40 миллионов евро.

    В 6 матчах текущего чемпионата Италии хавбек забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

     

    AZERTAG.AZ :«Реал» интересуется Сусо с отступными в 40 млн евро
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    06.10.2017 [16:39]
    «Фенербахче» готов расторгнуть контракт с ван Перси, игрок договорился о возвращении в «Фейеноорд»
    06.10.2017 [13:31]
    Бывший технический босс FIA Будковски перешел в Renault F1
    06.10.2017 [13:26]
    Фильм о таэквондистке Патимат Абакаровой сняли в Азербайджане
    06.10.2017 [12:30]
    Чемпионат мира по футболу рискует пройти без участия Лионеля Месси
    «Реал» интересуется Сусо с отступными в 40 млн евро