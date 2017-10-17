Реализуется «Программа обмена молодежи с ограниченными возможностями здоровья из Азербайджана и Турции»

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Как продолжение работ во исполнение «Программы обмена молодежи с ограниченными возможностями здоровья из Азербайджана и Турции», четыре лица с инвалидностью вместе с четырьмя инструкторами Центра профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) номер 1 Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) отправлены в Турецкую Республику для участия в организованных в братской стране мероприятиях профессиональной реабилитации.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, в рамках программы в мае-сентябре текущего года из Турции прибыли 15 молодых граждан с ОВЗ (вместе с 15 наблюдателями), которые в течение 15 дней приняли участие в курсах профессиональной подготовки по различным специальностям в Центре профессиональной реабилитации молодежи с ОВЗ номер 1. Как продолжение работ в этом направлении, предусмотрено направить с этого Центра в составе отдельных групп 20 лиц с инвалидностью (вместе с 20 наблюдателями) для обучения в Турцию, и часть из них уже отправлена. В Анкаре в течение 15 дней молодежь с инвалидностью ознакомится с опытом Центров профессиональной реабилитации для граждан с ОВЗ, примут участие в различных курсах профессиональной подготовки. По завершении курсов им будут представлены сертификаты.

Напомним, что 24 декабря 2013 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось открытие реконструированного Центра профессиональной реабилитации молодежи с ОВЗ номер 1 МТСЗН. За истекший период в Центре к курсам профессиональной подготовки привлечено 1215 молодых граждан с инвалидностью. В настоящее время в Центре проходят курсы по различным специальностям (ковроткачество, вязание, шитье, парикмахерское дело, компьютерные навыки, резьба по дереву, живопись, кулинария). Центр состоит из основного и многофункционального здания. В медицинском корпусе молодые люди с ОВЗ проходят реабилитацию. Корпус оснащен самым современным медицинским оборудованием. В другом корпусе Центра имеются комнаты для проживания инвалидов, приехавших из различных регионов. Обеспечивая профессиональную реабилитацию молодых людей с инвалидностью, Центр создает возможности для их занятости.