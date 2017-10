Рейтинг лучших песен для хорошего настроения

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Музыкальное издание «NME» составило список из 10 лучших композиций для хорошего настроения к Международному дню улыбки. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание, первое место в рейтинге заняла песня «Why Don't You Smile Now?» группы «The All Night Workers». На второй строчке – «Sunny Sunday Smile» в исполнении группы «My Bloody Valentine».

Далее следуют Джонни Мэтис с композицией «A Certain Smile», группа Стив Харли и Cockney Rebel с «Make Me Smile (Come Up And See Me)» и Марвин Гэй с «The Shadow Of Your Smile».

В первую десятку также попали песни «I Love Your Smile» певицы Шанис, «Smile Away» Пола Маккартни, «Smile» Лили Аллен, «Smile» Нэта Кинга Коула, «Switchblade Smiles» группы Kasabian.