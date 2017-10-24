Ректор БГУ встретился с первокурсниками юридического и филологического факультетов

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов встретился с первокурсниками юридического и филологического факультетов. На встрече присутствовали проректора, деканы этих факультетов, заведующие кафедрами и профессорско-преподавательский состав.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе печати и информации университета, в своем выступлении ректор подчеркнул, что БГУ, сыгравший на протяжении почти 100 лет исключительную роль в просвещении народа, формировании национального мышления и самосознания, и поныне успешно продолжает играть роль флагмана. Академик Абель Магеррамов проинформировал участников мероприятия об истории становления университета, современных этапах его развития и международных связях. Ученый подчеркнул, что в этом году на ступень бакалавриата БГУ, в том числе Газахского филиала вуза, поступили 5100 человек, на ступень магистратуры – 700 человек. Из числа абитуриентов, набравших на вступительных экзаменах 500-700 баллов, 1500 человек выбрали БГУ, что составляет 21 процент соответствующих абитуриентов. Этот показатель по сравнению с соответствующим показателем прошлого учебного года больше на 204 человека. Вуз также выбрали два абитуриента, набравшие 700 баллов в III группе специальностей. Академик отметил, что среди абитуриентов, поступивших в вузы страны в 2017/2018 учебном году и удостоенных Президентской стипендии Распоряжением Президента Ильхама Алиева, есть шестнадцать студентов БГУ.

Ректор Абель Магеррамов довел до внимания присутствующих, что на 17 факультетах БГУ ведется подготовка кадров на ступени бакалавриата по 65 специальностям, в магистратуре по 43 специальностям и 210 специализации, всего в вузе обучается свыше 22 тысячи студентов.

Академик Абель Магеррамов, наряду с образованием, призвал первокурсников уделить внимание и научной деятельности. В этой связи даны определенные поручения, связанные с назначением научных руководителей студентам, набравшим высокие баллы при поступлении, и которые будут привлечены к научным исследованиям.

В завершение были даны ответы на вопросы студентов.