    • / НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Ректор Бакинской высшей школы нефти встретился с президентскими стипендиатами

    17.10.2017 [13:40]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился со студентами, поступившими в БВШН в 2017 году и удостоенными президентской стипендии за отличные результаты на вступительных экзаменах.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе БВШН, во время встречи ректор подчеркнул, что гордится тем, что в этом году президентскими стипендиатами стали в два раза больше студентов, чем в прошлые годы. Высшая школа подтвердила свое лидерство среди вузов Азербайджана по числу президентских стипендиатов, поступивших в высшие учебные заведения страны по первой группе специальностей: из 25 студентов, выбравших учиться по этой группе специальностей и удостоенных президентской стипендии, 24 человека стали студентами БВШН. Среди них семь абитуриентов – три девушки и четверо юношей – набрали при поступлении 700 баллов. Большинство из президентских стипендиатов выбрали специальность «инженер по автоматизации процессов», которая стала «Специальностью года» и рекордной по популярности в республике.

    Ректор БВШН Эльмар Гасымов высоко оценил решение президентских стипендиатов выбрать для учебы высшую школу нефти и отметил, что этот выбор станет залогом больших успехов студентов в их профессиональной карьере в будущем. Еще раз поздравив первокурсников, он пожелал им отличных результатов в учебе.

    В заключение была сделана фотография на память.

    AZERTAG.AZ :Ректор Бакинской высшей школы нефти встретился с президентскими стипендиатами
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Бакинская высшая школа нефти налаживает сотрудничество с Полтавским национальным техническим университетом
    13.10.2017 [14:57]
    Бакинская высшая школа нефти налаживает сотрудничество с Полтавским национальным техническим университетом
    Пять студентов Бакинской высшей школы нефти продолжат учебу в Греции
    12.10.2017 [13:56]
    Пять студентов Бакинской высшей школы нефти продолжат учебу в Греции
    Высшая школа нефти – рекордсмен по числу президентских стипендиатов в I группе специальностей
    21.09.2017 [16:17]
    Высшая школа нефти – рекордсмен по числу президентских стипендиатов в I группе специальностей
    Бакинская высшая школа нефти – лидер по числу студентов, набравших 700 баллов
    18.09.2017 [12:29]
    Бакинская высшая школа нефти – лидер по числу студентов, набравших 700 баллов
    Другие новости раздела
    17.10.2017 [16:47]
    В таблице рейтинга Агентства QS по региону UNEC продвинулся на 30 ступеней
    17.10.2017 [16:40]
    Профессор Аждар Исмаилов развенчал миф о псевдоалфавите Месропа
    16.10.2017 [18:52]
    Проведен семинар на тему «Актуальные проблемы защиты национальных интересов Азербайджана в условиях усиления конфликтов в регионе» ВИДЕО
    16.10.2017 [17:55]
    В Баку начала работу международная научная конференция «Актуальные проблемы современного востоковедения» ВИДЕО
    Ректор Бакинской высшей школы нефти встретился с президентскими стипендиатами