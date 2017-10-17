Ректор Бакинской высшей школы нефти встретился с президентскими стипендиатами

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился со студентами, поступившими в БВШН в 2017 году и удостоенными президентской стипендии за отличные результаты на вступительных экзаменах.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе БВШН, во время встречи ректор подчеркнул, что гордится тем, что в этом году президентскими стипендиатами стали в два раза больше студентов, чем в прошлые годы. Высшая школа подтвердила свое лидерство среди вузов Азербайджана по числу президентских стипендиатов, поступивших в высшие учебные заведения страны по первой группе специальностей: из 25 студентов, выбравших учиться по этой группе специальностей и удостоенных президентской стипендии, 24 человека стали студентами БВШН. Среди них семь абитуриентов – три девушки и четверо юношей – набрали при поступлении 700 баллов. Большинство из президентских стипендиатов выбрали специальность «инженер по автоматизации процессов», которая стала «Специальностью года» и рекордной по популярности в республике.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов высоко оценил решение президентских стипендиатов выбрать для учебы высшую школу нефти и отметил, что этот выбор станет залогом больших успехов студентов в их профессиональной карьере в будущем. Еще раз поздравив первокурсников, он пожелал им отличных результатов в учебе.

В заключение была сделана фотография на память.