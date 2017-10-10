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    ОБЩЕСТВО


    Решением Министерства здравоохранения Узбекистана азербайджанскому ученому  присвоено звание почетного профессора

    10.10.2017 [18:22]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    С 6 по 14 октября в столице Узбекистана Ташкенте проходит международный медицинский конгресс - Ташкентские дни медицины. Вызывает гордость тот факт, что главным организатором и президентом международного мероприятия является президент Азербайджанского общества минимально-инвазивных и эндоскопических хирургов Азербайджана, профессор Гурбанхан Муслимов

    Как сообщил корреспонденту АЗЕРТАДЖ профессор Г.Муслимов, на мероприятии в качестве референт-экспертов принимают участие около 10 профессоров из Германии, Швейцарии, Австрии и Турции, а также два эксперта-профессора из Азербайджана.

    В рамках мероприятия проведены мастер-классы для более 500 врачей из Узбекистана и других стран Средней Азии. Была налажена прямая связь с врачами, и сложные операции параллельно транслировались в онлайн режиме в клиниках Узбекистана. Помимо этого, участникам конгресса были выданы международные сертификаты.

    Также следует особо отметить, что на днях решением Министерства здравоохранения и Института усовершенствования врачей Узбекистана Гурбанхану Муслимову было присвоено звание почетного профессора.

    AZERTAG.AZ :Решением Министерства здравоохранения Узбекистана азербайджанскому ученому  присвоено звание почетного профессора
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