Резкого повышения уровня воды в Куре не ожидается

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

В последние дни обильные дожди привели к повышению уровня воды в реке Кура. Повышение уровня наиболее всего ощущалось в части реки, проходящей через территорию Сальянского и Нефтчалинского районов. Стремительный рост уровня, который наблюдался после наводнений, произошедших 7 лет назад, на этот раз не отмечен.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сообщил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, резкого повышения уровня воды в реке Кура не ожидается. «Даже если уровень воды в реке повысится на один метр, это не будет представлять опасности. Причиной этому является низкий уровень реки Кура по сравнению с предыдущими годами. Если будет зафиксирован серьезный рост, мы сделаем предупреждение соответствующим структурам», - добавил главный гидролог.