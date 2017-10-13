Роберто Карлос стал дедушкой в 44 года

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Бывший защитник сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос стал дедушкой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вторая дочь 44-летнего экс-футболиста «Реала», «Интера» и «Анжи» Джованна родила первенца, которого назвали Педро.

«Поздравляю мою дочку с рождением моего внука Педро. Желаю ему и моей дочери здоровья, благослови тебя Бог и твое прекрасное дитя», – написал бразилец в Instagram.

Отметим, что всего 3 месяца назад, в июле этого года у Карлоса от второй его жены родилась дочь, которая стала для него уже девятым ребенком.