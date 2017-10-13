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    Роберто Карлос стал дедушкой в 44 года

    13.10.2017 [10:35]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    Бывший защитник сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос стал дедушкой.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вторая дочь 44-летнего экс-футболиста «Реала», «Интера» и «Анжи» Джованна родила первенца, которого назвали Педро.

    «Поздравляю мою дочку с рождением моего внука Педро. Желаю ему и моей дочери здоровья, благослови тебя Бог и твое прекрасное дитя», – написал бразилец в Instagram.

    Отметим, что всего 3 месяца назад, в июле этого года у Карлоса от второй его жены родилась дочь, которая стала для него уже девятым ребенком.

    AZERTAG.AZ :Роберто Карлос стал дедушкой в 44 года
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