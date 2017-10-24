Роджер Нкодо Данг: Толератность, присущую Азербайджану, невозможно найти ни в одной стране мира

Баку, 24 oктября, AЗЕРТАДЖ

24 октября председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой президентом Панафриканского парламента Роджером Нкодо Дангом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Oгтай Асадов выразил надежду на то, что первый визит президента Панафриканского парламента в нашу страну станет успешным началом взаимовыгодного сотрудничества. Он отметил, что в рамках визита гости получат подробную информацию о богатом историческом прошлом нашей страны, ее нынешних достижениях и перспективах.

Подробно проинформировав гостя о нашей стране, спикер отметил, что Азербайджан 25 лет назад восстановил независимость. Несмотря на это, у парламента страны богатые исторические традиции. Еще в начале прошлого века первая демократическая республика на мусульманском Востоке была создана именно в Азербайджане, женщинам было предоставлено избирательное право даже раньше, чем в странах Европы. Несмотря на последующий 70-летний советский период, наш народ сумел сохранить национально-духовные ценности и исторические традиции. Азербайджан, известный еще в те годы как нефтяная страна, и сегодня завоевал высокий авторитет в мире благодаря этому национальному достоянию.

Было подчеркнуто, что в результате политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, доходы от нефти превращаются в человеческий капитал. Азербайджан, вносящий большой вклад в реализацию таких глобальных нефте- и газопроводов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TAP и TANAP, способен изменить энергетическую карту Европы. Наряду с энергетической сферой, в стране стремительно развиваются и другие отрасли экономики. Сегодня под брендом Азербайджана за рубеж экспортируется многочисленная продукция. Наряду с этим, экспортируется и интеллектуальная продукция. В качестве наглядного примера этого можно назвать «ASAN xidmət». Эта служба, являющаяся именно азербайджанским брендом, за минувшие пять лет с момента создания оказала до двух миллионов услуг пяти миллионам человек. Количество обращений в службу достигло 17 миллионов. Страны-члены Африканского союза проявляют большой интерес к модели «ASAN xidmət». Неслучайно, в декабре прошлого года в штаб-квартире организации состоялась презентация «ASAN xidmət».

Говоря на встрече об экономических связях между Азербайджаном и африканскими странами, председатель отметил наличие большого потенциала в этой сфере. Он сообщил, что на основании соглашения, подписанного между Азербайджаном и Джибути, осуществляется успешное сотрудничество с компанией по грузоперевозкам «Silk Way» в сфере воздушных перевозок. В будущем ожидается подписание такого соглашения и с Кенией. Председатель отметил, что наша страна сотрудничает с африканскими государствами и в гуманитарной сфере. Он сообщил, что в девяти странах, входящих в Африканский союз, с помощью азербайджанской организации AIDA восстановлено зрение более 50 тысяч человек. «Мы и в будущем намерены сотрудничать с африканскими странами в гуманитарной сфере»,- сказал О.Асадов.

Председатель сказал, что в рамках Организации исламского сотрудничества у нас сформировались успешные связи с 27 странами, входящими в Африканский союз. Мы хотим расширить наши отношения на уровне парламентов. Наши депутаты принимают активное участие в различных международных структурах. С 2011 года наша страна участвует в Африканском союзе в качестве наблюдателя. Мы намерены получить такой статус и в Панафриканском парламенте.

В ходе беседы спикер отметил, что в Азербайджане, успешно продвигающемся по пути создания правового, светского, демократического государства, на первом плане находятся свобода слова и печати, права человека. Aзербайджан известен во всем мире своей толерантностью, мультикультуральными ценностями. Именно в столице нашей страны – Баку собирались министры культуры европейских и исламских стран. Баку превратился в место пересечения цивилизаций и культур. Неудивительно, что эта инициатива Азербайджана названа ООН «Бакинским процессом». Aзербайджан имеет большой опыт в проведении международных мероприятий. В Баку, в котором в 2015 году прошли первые Европейские игры, были успешно проведены и IV Игры исламской солидарности. Сегодня мы намерены провести в Баку выставку «ЭКСПО-25». Надеемся, что ваша организация также окажет нам поддержку в этом вопросе.

Говоря об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, председатель рассказал о негативном влиянии проблемы на развитие региона, горьких последствиях этого конфликта. Он сказал, что сегодня кроме оккупанта-Армении все государства мира поддерживают территориальную целостность Азербайджана. «Мы выступаем за справедливое урегулирование конфликта в рамках норм международного права», - подчеркнул О.Асадов.

Президент Панафриканского парламента Роджер Нкодо Данг отметил, что удовлетворен визитом в нашу страну и проведенными здесь встречами. Подчеркнув, что «толерантность, присущую Азербайджану, невозможно найти ни в одной стране мира», он сказал, что в нашей стране исторически были богатые демократические традиции.

Президент Панафриканского парламента сказал, что сотрудничество с такой страной Южного Кавказа служит интересам обеих сторон. Гость особо отметил, что африканские страны поддерживают территориальную целостность Азербайджана и выступают за урегулирование региональных конфликтов в рамках норм и принципов международного права. Панафриканский парламент также с большим уважением относится к международному праву.

Высказав позитивное отношение к вопросу получения Милли Меджлисом статуса наблюдателя в Панафриканском парламенте, гость выразил веру в скорейшее решение этого вопроса в случае обращения. Он отметил, что с учетом позитивного опыта Баку в области проведения международных мероприятий, представляемая им организация поддержит кандидатуру нашей страны на проведение здесь выставки «ЭКСПО-25».

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим интерес для сторон.

Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Джибути Вюсал Гусейнов, посол нашей страны в Эфиопии Эльман Абдуллаев, член Панафриканского парламента, представитель Национальной Ассамблеи Объединенной Республики Танзания Мхита Мбони Мухаммад и другие официальные лица.