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    ОБЩЕСТВО


    Российские специалисты посетили Азербайджанский медуниверситет

    25.10.2017 [17:47]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    На кафедре гигиены труда, гигиены детей и подростков Азербайджанского медицинского университета (АМУ) состоялась встреча с представителями российского Научно-исследовательского института (НИИ) гигиены и охраны здоровья детей и подростков.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АМУ, на встрече заведующая кафедрой гигиены труда, гигиены детей и подростков университета Ш.Балаева проинформировала гостей о высоком уровне образования и возможностях образовательной системы университета.

    На встрече было подчеркнуто, что между российским НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков и АМУ есть соглашение о совместном изучении условий обучения и здоровья детей в школах. В соответствии с этим соглашением, кафедра АМУ продолжает свою исследовательскую работу совместно с российскими специалистами.

    Затем гости были проинформированы о научной работе, проведенной кафедрой гигиены труда, гигиены детей и подростков университета в этом направлении. Было отмечено, что на начальном этапе в десяти школах городов Баку и Сумгайыта был проведен оценочный мониторинг. На последующем этапе проведен опрос среди учащихся 5-9-11 классов.

    В ходе опроса школьники ответили на такие вопросы, как оценка своего здоровья, качества жизни и т.д. После анализа результатов опроса в АМУ они будут направлены в Московский институт.

    Окончательная оценка будет представлена в министерства здравоохранения и образования. Все факторы, влияющие на здоровье детей, будут представлены общественности.

    AZERTAG.AZ :Российские специалисты посетили Азербайджанский медуниверситет
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