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    ПОЛИТИКА


    Российский парламентарий: В Азербайджане такая атмосфера, что русский человек чувствует себя своим

    15.10.2017 [10:25]

    Санкт-Петербург, 15 октября, АЗЕРТАДЖ

    «Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются по восходящей. Как бы нашим недругам не хотелось, а их немало, чтобы мы поссорились, мы не поссоримся на радость никому», - сказал в интервью корреспонденту АЗЕРТАДЖ на полях 137-ой Ассамблеи Межпарламентского Союза председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

    Говоря о значении Ассамблеи, он отметил, что такие форумы дают дополнительный толчок расширению отношений. «Мы говорили с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым о том, что буквально через месяц в Баку проведем заседание двух парламентских комитетов. В конце года состоится визит председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Азербайджан. Будут обсуждаться вопросы экономического и гуманитарного характера, взаимоотношений в законодательной сфере, обменяемся опытом», - сказал парламентарий.

    Л.Калашников высоко оценил развитие русского языка в Азербайджане, отметив в этом особую роль Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. «Мы проводили в Москве конференцию «Ось Москва-Баку», где говорили в том числе и о наших культурных связях, о развитии русского языка в Азербайджане. Я сам летом был в Азербайджане, прекрасно провел время. В Азербайджане такая атмосфера, что русский человек чувствует себя своим», -подчеркнул Л.Калашников.

    Фарида Абдуллаева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Москва

    AZERTAG.AZ :Российский парламентарий: В Азербайджане такая атмосфера, что русский человек чувствует себя своим
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