Российский телеканал о шопинг-фестивале в Баку ВИДЕО

Москва, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Канал «Россия 24» показал сюжет о шопинг-фестивале в Баку.

«Страна, которая в свое время стала ключевым отрезком в Великом шелковом пути и по сути являлась торговыми воротами между Азией и Европой, продолжает традиции древности. Второй шопинг-фестиваль в Баку ставит Азербайджан в один ряд с первопроходцами подобных торговых площадок - Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Сингапуром, но со своим индивидуальным подходом». Так начал свой репортаж о фестивале в Баку корреспондент канала Андрей Шляпников.

Если в апреле во время первого шопинг-фестиваля к системе TaxFree присоединились около 200 участников, то на этот раз цифра выросла более, чем в два раза, говорится в сюжете. Далее в материале отмечается, что фестиваль направлен на то, чтобы привлекать больше туристов и показать потенциал Баку как туристического направления. Только в прошлом сезоне число туристов из России увеличилось на 32 процента, в этом году ожидают новый рекорд - более сорока процентов.

В фестивале участвуют не только ведущие мировые, но и национальные бренды, которые в будущем рассчитывают создать серьезную конкуренцию импортным товарам. В репортаже рассказывается о Чингизе Саламе, создавшей первый в Азербайджане парфюмерный бренд. Главная гордость предпринимателя — духи с ароматом нефти. Алина Гасымова – первая российская женщина-предприниматель, которая открыла в Баку бутик ведущих российских дизайнеров. Она сама осуществляет закупки в России, а клиентами магазина являются не только бакинцы, но и туристы из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В репортаже особо отмечается, что во время фестиваля можно будет поесть со скидкой у лучших поваров города. «Благодаря шопинг-фестивалю, Азербайджан рассчитывает подтянуть межсезонный туризм до уровня летних показателей. Уже ведется серьезная работа по удешевлению пребывания в республике», - подчеркивает корреспондент.

Привлекается внимание к тому, что шопинг-фестивали планируется проводить два раза в год, так как подобные мероприятия приносят хорошие деньги в бюджет страны при минимальных расходах. В течение года за счет шопинг-фестивалей организаторы планируют заработать около 50 миллионов манатов, отмечается в репортаже.

Фарида Абдуллаева

собкор АЗЕРТАДЖ

Москва