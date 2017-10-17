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    КУЛЬТУРА


    Российский телеканал о шопинг-фестивале в Баку ВИДЕО

    17.10.2017 [18:52]

    Москва, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Канал «Россия 24» показал сюжет о шопинг-фестивале в Баку.

    «Страна, которая в свое время стала ключевым отрезком в Великом шелковом пути и по сути являлась торговыми воротами между Азией и Европой, продолжает традиции древности. Второй шопинг-фестиваль в Баку ставит Азербайджан в один ряд с первопроходцами подобных торговых площадок - Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Сингапуром, но со своим индивидуальным подходом». Так начал свой репортаж о фестивале в Баку корреспондент канала Андрей Шляпников.

    Если в апреле во время первого шопинг-фестиваля к системе TaxFree присоединились около 200 участников, то на этот раз цифра выросла более, чем в два раза, говорится в сюжете. Далее в материале отмечается, что фестиваль направлен на то, чтобы привлекать больше туристов и показать потенциал Баку как туристического направления. Только в прошлом сезоне число туристов из России увеличилось на 32 процента, в этом году ожидают новый рекорд - более сорока процентов.

    В фестивале участвуют не только ведущие мировые, но и национальные бренды, которые в будущем рассчитывают создать серьезную конкуренцию импортным товарам. В репортаже рассказывается о Чингизе Саламе, создавшей первый в Азербайджане парфюмерный бренд. Главная гордость предпринимателя — духи с ароматом нефти. Алина Гасымова – первая российская женщина-предприниматель, которая открыла в Баку бутик ведущих российских дизайнеров. Она сама осуществляет закупки в России, а клиентами магазина являются не только бакинцы, но и туристы из стран ближнего и дальнего зарубежья.

    В репортаже особо отмечается, что во время фестиваля можно будет поесть со скидкой у лучших поваров города. «Благодаря шопинг-фестивалю, Азербайджан рассчитывает подтянуть межсезонный туризм до уровня летних показателей. Уже ведется серьезная работа по удешевлению пребывания в республике», - подчеркивает корреспондент.

    Привлекается внимание к тому, что шопинг-фестивали планируется проводить два раза в год, так как подобные мероприятия приносят хорошие деньги в бюджет страны при минимальных расходах. В течение года за счет шопинг-фестивалей организаторы планируют заработать около 50 миллионов манатов, отмечается в репортаже.

    Фарида Абдуллаева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Москва

    AZERTAG.AZ :Российский телеканал о шопинг-фестивале в Баку ВИДЕО
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