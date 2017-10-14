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    Россия предложила странам G20 создать единую базу цифровых компаний

    14.10.2017 [14:35]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    Министерство финансов Российской Федерации предложило странам G20 создать единую информационную базу цифровых компаний, с помощью которой национальные налоговые органы смогут следить за уплатой ими налогов. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал журналистам глава Минфина России Антон Силуанов по итогам встреч «финансовой двадцатки» в Вашингтоне.

    «Все называли риски цифровой экономики, имея в виду, что здесь не столько даже проблема уплаты налогов цифровыми компаниями, сколько вопрос о необходимости регулирования цифровой экономики», — сказал Силуанов.

    По его словам, цифровая экономика была одной из ключевых тем встреч.

    «Мы говорим о том, чтобы создать единую информативную базу, чтобы можно было все эти цифровые компании мониторить, чтобы был доступ у налоговых администраторов к этой базе работы цифровых компаний. В этом случае тоже можно было бы повысить администрирование и повысить справедливость налогообложения таких компаний», — заявил министр.

    AZERTAG.AZ :Россия предложила странам G20 создать единую базу цифровых компаний
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