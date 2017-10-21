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    Россия разрешила ввозить турецкие помидоры 1 ноября

    21.10.2017 [18:57]

    Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

    Москва и Анкара договорились о поставках турецких помидоров в Россию с 1 ноября, сообщил журналистам глава Минэнерго, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

    По его словам, речь идет о 50 тысячах тонн помидоров, их доставку уже согласовали профильные ведомства, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости.

    Ранее Новак говорил, что турецкие помидоры допустят на российский рынок с 1 декабря.

    Министр добавил, что стороны также решили продолжить работу по снятию всех ограничений на ввоз сельхозпродукции.

    Россия ввела эмбарго на поставки турецких продуктов с 1 января 2016 года.

    AZERTAG.AZ :Россия разрешила ввозить турецкие помидоры 1 ноября
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