Россия разрешила ввозить турецкие помидоры 1 ноября

Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

Москва и Анкара договорились о поставках турецких помидоров в Россию с 1 ноября, сообщил журналистам глава Минэнерго, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

По его словам, речь идет о 50 тысячах тонн помидоров, их доставку уже согласовали профильные ведомства, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Новак говорил, что турецкие помидоры допустят на российский рынок с 1 декабря.

Министр добавил, что стороны также решили продолжить работу по снятию всех ограничений на ввоз сельхозпродукции.

Россия ввела эмбарго на поставки турецких продуктов с 1 января 2016 года.