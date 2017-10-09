Ростислав Певцов выиграл серебро общего зачета Кубка Европы
AzerTAg.az
Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ
Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов выиграл серебряную медаль в общем зачете Кубка Европы текущего сезона.
Финальный турнир Кубка континента прошел в Мелилле (Испания), который собрал множество титулованных спортсменов. На старт вышли 42 участника и Р.Певцов показал четвертый результат. Он пришел к финишу с результатом 01:52:04, опередив ряд конкурентов из Великобритании, Венгрии, России, Польши, Португалии и многих других стран.
Вместе с тем, успешное выступление на Кубках Европы в нынешнем году позволило Ростиславу стать вторым в общем зачете розыгрыша. Нелишне отметить, что в этом сезоне он выиграл ряд рейтинговых стартов, в том числе и Кубок Европы в Лас-Пальмасе, который стал для него первым соревнованием текущего года.
В женском зачете Ксения Левковская показала очень неплохой результат, заняв седьмое место в финальном турнире Кубка Европы.
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