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    Руководитель обороны Сребреницы оправдан

    09.10.2017 [16:25]

    Сараево, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, суд в столице Боснии Сараево оправдал сегодня бывшего командира боснийских мусульман Насера Орича, обвинявшегося в убийстве трех военнопленных во время войны Боснийской войны 1992-1995 годов. Боснийские мусульмане считают Орича героем, поскольку он организовал оборону Сребреницы. Позднее, в июле 1995 года, сербские подразделения убили в городе около 8 тысяч мусульман - эта резня считается самым тяжелым военным преступлением после окончания Второй мировой войны. Международный трибунал по бывшей Югославии квалифицировал ее как геноцид.

    В 2006 году Гаагский трибунал осудил Орича на два года тюремного заключения, однако после повторного рассмотрения дела он был оправдан.

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Сараево

    AZERTAG.AZ :Руководитель обороны Сребреницы оправдан
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