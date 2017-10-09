Руководитель обороны Сребреницы оправдан

Сараево, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, суд в столице Боснии Сараево оправдал сегодня бывшего командира боснийских мусульман Насера Орича, обвинявшегося в убийстве трех военнопленных во время войны Боснийской войны 1992-1995 годов. Боснийские мусульмане считают Орича героем, поскольку он организовал оборону Сребреницы. Позднее, в июле 1995 года, сербские подразделения убили в городе около 8 тысяч мусульман - эта резня считается самым тяжелым военным преступлением после окончания Второй мировой войны. Международный трибунал по бывшей Югославии квалифицировал ее как геноцид.

В 2006 году Гаагский трибунал осудил Орича на два года тюремного заключения, однако после повторного рассмотрения дела он был оправдан.

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

Сараево