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    Шахбаз Гулиев возвращен из Еревана, куда был вывезен для прохождения медобследования, в прежнее место содержания

    18.10.2017 [15:32]

    Государственная комиссия по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан распространила сообщение о Шахбазе Гулиеве

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    Гулиев Шахбаз Джалал оглу, взятый в заложники армянскими вооруженными соединениями на территории оккупированного Кельбаджарского района в июле 2014 года, и лишенный свободы решением незаконного суда сепаратистского режима Нагорного Карабаха, возвращен из Еревана, куда в августе был вывезен для прохождения медобследования, в прежнее место содержания. Процесс возвращения Гулиева был осуществлен 16 октября 2017 года.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан, информация об этом была предоставлена комиссии из соответствующих международных организаций.

    Согласно информации, в состоянии здоровья прошедшего необходимое обследование гражданина Азербайджанской Республики Шахбаза Гулиева никаких проблем не выявлено, и его самочувствие нормальное.

    Согласно соответствующим процедурам Государственная комиссия была проинформирована о том, что взятый армянскими военнослужащими в заложники Шахбаз Гулиев был отправлен на обследование в Ереван, и возвращен обратно, в прежнее место содержания.

    AZERTAG.AZ :Шахбаз Гулиев возвращен из Еревана, куда был вывезен для прохождения медобследования, в прежнее место содержания
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