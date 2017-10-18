Шахбаз Гулиев возвращен из Еревана, куда был вывезен для прохождения медобследования, в прежнее место содержания

Государственная комиссия по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан распространила сообщение о Шахбазе Гулиеве

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Гулиев Шахбаз Джалал оглу, взятый в заложники армянскими вооруженными соединениями на территории оккупированного Кельбаджарского района в июле 2014 года, и лишенный свободы решением незаконного суда сепаратистского режима Нагорного Карабаха, возвращен из Еревана, куда в августе был вывезен для прохождения медобследования, в прежнее место содержания. Процесс возвращения Гулиева был осуществлен 16 октября 2017 года.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан, информация об этом была предоставлена комиссии из соответствующих международных организаций.

Согласно информации, в состоянии здоровья прошедшего необходимое обследование гражданина Азербайджанской Республики Шахбаза Гулиева никаких проблем не выявлено, и его самочувствие нормальное.

Согласно соответствующим процедурам Государственная комиссия была проинформирована о том, что взятый армянскими военнослужащими в заложники Шахбаз Гулиев был отправлен на обследование в Ереван, и возвращен обратно, в прежнее место содержания.