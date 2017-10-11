Шахматный клуб «Odlar Yurdu» выставил свой состав против голландцев и турков

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

В турецкой Анталье прошли матчи третьего тура Кубка Европы среди мужских и женских клубных команд по шахматам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в этом туре мужской клуб Азербайджана «Odlar Yurdu» одержал победу со счетом 3,5:2,5 над представителем Италии «Obiettivo Risarcimento Padova».

После трех туров лидируют в турнире: «Глобус» (Россия) – 6 (14), «Odlar Yurdu» – 6 (13,5), Gambit Asseco See (Македония) – 6 (13,5), LSG Leiden (Нидерланды) – 6 (12), «Медный всадник» – 5 (13).

Женская сборная Азербайджана уступила белорусской команде «Bossa Nova» со счетом 1,5:2,5.

После трех туров лидирует «Bossa Nova», одержавшая три победы и набравшая 6 матчевых и 9 индивидуальных очков. Сразу пять команд заработали по 4 очка. «Legacy Square Capital» из России занимает второе место – 4 (7,5), третьей идет «Odlar Yurdu» – 4 (7,5), четвертой – грузинский клуб «Batumi Chess Club NONA».

Сегодня, в четвертом туре соревнований мужская сборная Азербайджана сразится с командой «LSG LeidenŠk» (Голландия), женская – с турецким клубом «Anatolia».

В матче «Odlar Yurdu» - «LSG LeidenŠk» встречаются: Ян Майкл Спренгер – Аркадий Найдич, Артур Пиджперс – Рауф Мамедов, Хаастерт Эдвин Ван – Гадир Гусейнов, Каспер Шоппен – Эльтадж Сафарли, Элке Виерсма – Ниджат Аббасов и Мартин Робол – Азер Мирзоев.

В матче «Odlar Yurdu» - «Anatolia» сыграют Зейнаб Мамедъярова – Екатерина Аталик, Ульвия Фаталиева – Бетул Джемре Йылдыз, Ханым Баладжаева – Хаяла Искендерова и Айдан Ходжатова – Чагил Ирмак Арда.

Победители и призеры турнира будут определены по швейцарской системе по итогам семи туров.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.