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    Шахрияр Мамедъяров – рейтинг фаворит Всемирных интеллектуальных игр

    18.10.2017 [17:05]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ 

    С 8 по 15 декабря в Хуайане пройдут 2-е Интеллектуальные игры (IMSA).

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в турнирах по шахматам участвуют 24 сильнейших игрока – 12 представителей женского пола и 12 мужчин. Фаворитами соревнований являются азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, россиянин Александр Грищук и китаец Дин Лижэнь. Честь Азербайджана в шахматах также будет отстаивать и Рауф Мамедов.

    В женской секции рейтинг-фаворитом соревнования является украинка Анна Музычук.

    В рамках IMSA состоятся турнир по быстрым шахматам (швейцарская системе 11 туров), блицтурнир (круговая система) и соревнования по «баскской системе», когда игра идет одновременно на двух досках (швейцарская система).

     

    AZERTAG.AZ :Шахрияр Мамедъяров – рейтинг фаворит Всемирных интеллектуальных игр
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