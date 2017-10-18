Шахрияр Мамедъяров – рейтинг фаворит Всемирных интеллектуальных игр

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

С 8 по 15 декабря в Хуайане пройдут 2-е Интеллектуальные игры (IMSA).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в турнирах по шахматам участвуют 24 сильнейших игрока – 12 представителей женского пола и 12 мужчин. Фаворитами соревнований являются азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, россиянин Александр Грищук и китаец Дин Лижэнь. Честь Азербайджана в шахматах также будет отстаивать и Рауф Мамедов.

В женской секции рейтинг-фаворитом соревнования является украинка Анна Музычук.

В рамках IMSA состоятся турнир по быстрым шахматам (швейцарская системе 11 туров), блицтурнир (круговая система) и соревнования по «баскской системе», когда игра идет одновременно на двух досках (швейцарская система).