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    Шахрияр Мамедъяров примет участие в шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

    19.10.2017 [11:19]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров вошел в предварительный список участников супертурнира в нидерландском городе Вейк-ан-Зее, который пройдет 12-28 января, сообщается на официальном сайте соревнований.

    Как отмечается в сообщении, на шахматном турнире также выступят действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, россияне Сергей Карякин, Владимир Крамник, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со (победитель турнира 2017 года), индийцы Вишванатан Ананд, Башкаран Адхибан, голландец Аниш Гири, англичанин Гавейн Джонс, китайцы Вэй И и Хоу Ифаньай.

    «Я доволен, что в турнире примут участие четыре чемпиона мира. Выступление Крамника и Ананда в 80-м юбилейном розыгрыше турнира станет особенным событием, поскольку они не приезжали в Вейк-ан-Зее несколько лет», - сказал директор турнира Йерун ван ден Берг.

    Еще два участника турнира будут объявлены в ноябре и декабре.

    Супертурнир пройдет по круговой системе с 12 по 28 января 2018 года в 80-й раз.

     

    AZERTAG.AZ :Шахрияр Мамедъяров примет участие в шахматном турнире в Вейк-ан-Зее
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