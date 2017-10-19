Шахрияр Мамедъяров примет участие в шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров вошел в предварительный список участников супертурнира в нидерландском городе Вейк-ан-Зее, который пройдет 12-28 января, сообщается на официальном сайте соревнований.

Как отмечается в сообщении, на шахматном турнире также выступят действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, россияне Сергей Карякин, Владимир Крамник, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со (победитель турнира 2017 года), индийцы Вишванатан Ананд, Башкаран Адхибан, голландец Аниш Гири, англичанин Гавейн Джонс, китайцы Вэй И и Хоу Ифаньай.

«Я доволен, что в турнире примут участие четыре чемпиона мира. Выступление Крамника и Ананда в 80-м юбилейном розыгрыше турнира станет особенным событием, поскольку они не приезжали в Вейк-ан-Зее несколько лет», - сказал директор турнира Йерун ван ден Берг.

Еще два участника турнира будут объявлены в ноябре и декабре.

Супертурнир пройдет по круговой системе с 12 по 28 января 2018 года в 80-й раз.