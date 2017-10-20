Шавкат Мирзияев: Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте

Ташкент, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, находящегося в Ташкенте для участия в международной научно-практической конференции на тему «Исламская солидарность на примере азербайджано-узбекской дружбы».

На встрече, в которой также приняли участие председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Акфи Ализаде, председатель Управления по делам религии Турции Али Арбаш, было отмечено устойчивое развитие связей между Узбекистаном и Азербайджаном в политической, экономической, культурной и других сферах.

Аллахшукюр Пашазаде проинформировал о мероприятиях, проведенных в различных странах в связи с объявлением Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года в Азербайджане «Годом Исламской солидарности», организованной в Ташкенте международной конференции на тему «Исламская солидарность на примере азербайджано-узбекской дружбы». Было отмечено, что ранее подобные мероприятия проводились в Турции, Иране, Финляндии и других странах, и работы в этом направлении продолжаются.

Президент Шавкат Мирзияев отметил, что объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года в Азербайджане «Годом Исламской солидарности» является важным шагом для исламского мира, эта инициатива поддерживается во всем мусульманском мире. Этот вопрос также нашел свое отражение в декларации, принятой на конференции в Ташкенте.

Глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего расширения двусторонних связей между Узбекистаном и Азербайджаном, проведения обмена опытом.

Шавкат Мирзияев сказал, что Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, является сторонником однозначного выполнения резолюций Совета безопасности ООН.

Гулу Кенгерли

собкор АЗЕРТАДЖ

Ташкент