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    ПОЛИТИКА


    Шавкат Мирзияев: Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте

    20.10.2017 [13:35]

    Ташкент, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, находящегося в Ташкенте для участия в международной научно-практической конференции на тему «Исламская солидарность на примере азербайджано-узбекской дружбы».

    На встрече, в которой также приняли участие председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Акфи Ализаде, председатель Управления по делам религии Турции Али Арбаш, было отмечено устойчивое развитие связей между Узбекистаном и Азербайджаном в политической, экономической, культурной и других сферах.

    Аллахшукюр Пашазаде проинформировал о мероприятиях, проведенных в различных странах в связи с объявлением Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года в Азербайджане «Годом Исламской солидарности», организованной в Ташкенте международной конференции на тему «Исламская солидарность на примере азербайджано-узбекской дружбы». Было отмечено, что ранее подобные мероприятия проводились в Турции, Иране, Финляндии и других странах, и работы в этом направлении продолжаются.

    Президент Шавкат Мирзияев отметил, что объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года в Азербайджане «Годом Исламской солидарности» является важным шагом для исламского мира, эта инициатива поддерживается во всем мусульманском мире. Этот вопрос также нашел свое отражение в декларации, принятой на конференции в Ташкенте.

    Глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего расширения двусторонних связей между Узбекистаном и Азербайджаном, проведения обмена опытом.

    Шавкат Мирзияев сказал, что Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, является сторонником однозначного выполнения резолюций Совета безопасности ООН.

    Гулу Кенгерли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Ташкент

    AZERTAG.AZ :Шавкат Мирзияев: Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте
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    Шавкат Мирзияев: Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте Шавкат Мирзияев: Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте